Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/12/2016 08:33

YÄ±llardÄ±r sahte Ã¶ÄŸretmenlik yapan kadÄ±n kendini ihbar etti

sahte Ã¶ÄŸretmen

Ä°stanbul'da 16 yÄ±l Ã¶nce sahte evrak vererek Ã¶ÄŸretmenliÄŸe baÅŸlayan Selda D. kendini ihbar etti

Ä°stanbul'da Selda D., 1999'da sahte evraklarla Gültepe Ä°lköÄŸretim Okulu'nda sözleÅŸmeli Ä°ngilizce öÄŸretmenliÄŸi yaparken MEB, kadrolu öÄŸretmen alÄ±mÄ± yaptÄ±. Selda D., sahte diploma ve sertifika hazÄ±rlayÄ±p baÅŸvuru yaptÄ± ve öÄŸretmen olarak atandÄ±. Böylece lise mezunu ev hanÄ±mÄ± Selda D., Küçükçekmece Zehra Mustafa DalgÄ±ç Ticaret Meslek Lisesi'nde göreve baÅŸladÄ±. Sabah gazetesinin haberine göre 16 yÄ±l 3 ayrÄ± okulda çalÄ±ÅŸÄ±p devletten yarÄ±m milyon liradan fazla maaÅŸ alan kadÄ±n, vicdan azabÄ± üzerine öÄŸretmenlikten ayrÄ±lÄ±p kendini ihbar etti. "YaptÄ±ÄŸÄ±m bu büyük hatadan dolayÄ± çok piÅŸmanÄ±m, vicdan azabÄ± nedeniyle geceleri uyuyamÄ±yor, gün içinde yaÅŸayan bir ölü gibi dolaÅŸÄ±yorum." diye yazan Selda D. ilk celsede iki yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkûm oldu. Mahkeme, cezayÄ± 1 yÄ±l 8 aya düÅŸürdü. ArdÄ±ndan hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar vererek cezayÄ± 5 yÄ±l süre ile erteledi.

 
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