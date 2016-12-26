Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 26 AralÄ±k 2016

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu ÅŸöyle.

Ülkemiz genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz, Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve batÄ±sÄ±, GüneydoÄŸu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak ve Hakkari çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimler ile GüneydoÄŸu Anadolu'da yaÄŸmur, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya'nÄ±n doÄŸu ilçelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ülke genelinde 1 ila 3 derece azalarak, mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. RüzgarÄ±n, genellikle kuzeyli, doÄŸu kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, Güney Ege kÄ±yÄ±larÄ± ile zamanla DoÄŸu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceÄŸi tahmin ediliyor. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yaÄŸmurlu 7

Ä°zmir: ParçalÄ± bulutlu 10

Bursa: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu 5

Adana: ParçalÄ± zamanla çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinden sonra kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.) 14

Antalya: ParçalÄ± çok bulutlu, yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n doÄŸu ilçelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimlerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.) 12

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, hafif yaÄŸmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -2

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu ve yaÄŸmurlu 7