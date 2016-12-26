Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/12/2016 11:48

365 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki bu kule 4,5 milyon turist Ã§ekecek


BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Tepesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi yaratan anten direkleri yerine KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca'ta tek bir anten kulesi yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Marttan beri devam eden kulenin 2017 Haziran'da aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.

Büyük ÇamlÄ±ca tepesinde görüntü ve çevre kirliliÄŸine sebep olan mevcut anten direkleri kaldÄ±rÄ±larak sayÄ±sal yayÄ±na geçiÅŸ sürecini saÄŸlamak amacÄ±yla Küçük ÇamlÄ±ca'da tek bir anten kulesi yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± Ä°hlas Haber AjansÄ± (Ä°HA) tarafÄ±ndan havadan görüntülendi.

365 METRE YÜKSEKLÄ°ÄžE SAHÄ°P OLACAK

01 Mart 2016 tarihinde baÅŸlanan yapÄ±m sürecinde toplam 365 metre yüksekliÄŸe sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandÄ±. Kulenin 60 metre çapÄ±nda ve ortalama 24 metre derinlikte toplam yaklaÅŸÄ±k 100.000 m3 temel kazÄ±sÄ± ve 9.000 m2 iksa imalatÄ± yapÄ±ldÄ±.

EYFEL KULESÄ°NDEN DAHA YÜKSEK OLACAK

BittiÄŸinde 365 metre yüksekliÄŸe sahip olacak kulenin deniz seviyesinden 583 metre yüksekliÄŸi olacak. Kule tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ise Fransa'nÄ±n Paris ÅŸehrinin simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak. Ä°stanbul'un simgelerinden olacak kulenin 148'inci ve 153'üncü metrelerinde seyir terasi 153'üncü ve 175'inci metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek.

"170 MÄ°LYON LÄ°RAYA MALOLACAK"

Havadan çekilen görüntülerde kuledeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi görülürken, kulenin ÅŸekillenmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± görüldü.UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan Küçük ÇamlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaat alanÄ±nÄ± ziyaretinde, "170 milyon liraya malolacak ve Ä°stanbul Anadolu YakasÄ±`nÄ±n siluetine deÄŸer katacak kulenin, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda açÄ±lacak" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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