El Bab'da gÃ¶rev yapan 3 TÃ¼rk askerinin o hali Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±

'FÄ±rat KalkanÄ±' harekatÄ±nda, Suriye'nin El Bab'da 3 TÃ¼rk silah arkadaÅŸÄ± ile birlikte tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

Suriye'de devam eden 'FÄ±rat KalkanÄ±' harekatÄ±nda, El Bab'da DEAÅž'lÄ± teröristlerce ÅŸehit edilen askerlerden 24 yaÅŸÄ±ndaki Piyade Uzman ÇavuÅŸ Ali Sezai YalçÄ±n'dan geriye, görev yaptÄ±ÄŸÄ± Suriye'de üç silah arkadaÅŸÄ± ile birlikte türkü söylemesinin görüntüleri kaldÄ±.

ARKADAÅžLARIYLA SÖYLEDÄ°ÄžÄ° TÜRKÜ ORTAYA ÇIKTI

Geçen cuma günü Tokat'Ä±n Erbaa ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuÄŸuna uÄŸurlanan, Piyade Uzman ÇavuÅŸ Ali Sezai YalçÄ±n'Ä±n, Suriye'de üç silah arkadaÅŸÄ± ile birlikte söylediÄŸi türkünün videosu ortaya çÄ±ktÄ±.

"YER BÄ°LÄ°NMEDÄ°K YERLER, SURÄ°YE"

Sosyal medyada binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan videoda, ÅŸehit Uzman ÇavuÅŸ YalçÄ±n'Ä±n, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediÄŸi duyuluyor. Daha sonra ÅŸehit Ali Sezai YalçÄ±n ile üç arkadaÅŸÄ±, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrÄ±ca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alÄ±yor. El Bab'da DEAÅž'lÄ± teröristlerce ÅŸehit edilen Uzman ÇavuÅŸ Ali Sezai YalçÄ±n, ÅŸehit olmadan 25 gün önce niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±.