El Babâ€™da yaralanan er ÅŸehit oldu

BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Tepesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi yaratan anten direkleri yerine KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca'ta tek bir anten kulesi yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Marttan beri devam eden kulenin 2017 Haziran'da aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.