El Babâ€™da yaralanan er ÅŸehit oldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan Mehmet Ãœnal tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼
Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) desteÄŸiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda 19 AralÄ±k'ta yaralanan sözleÅŸmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüÄŸü Gaziantep Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Åžahinbey EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde ÅŸehit düÅŸtü. Åžehit Ünal'Ä±n naaÅŸÄ±, Adli TÄ±p Kurumundaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Asri MezarlÄ±ÄŸa getirildi. Åžehidin cenazesi, Gaziantep HavalimanÄ±'nda düzenlenecek törenin ardÄ±ndan havayoluyla memleketi Yozgat'a gönderilecek.