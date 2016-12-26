Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/12/2016 12:21

El Babâ€™da yaralanan er ÅŸehit oldu

mehmet Ã¼nal

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan Mehmet Ãœnal tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) desteÄŸiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafÄ±ndan Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± sÄ±rasÄ±nda 19 AralÄ±k'ta yaralanan sözleÅŸmeli er Mehmet Ünal, tedavi gördüÄŸü Gaziantep Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Åžahinbey EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde ÅŸehit düÅŸtü. Åžehit Ünal'Ä±n naaÅŸÄ±, Adli TÄ±p Kurumundaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Asri MezarlÄ±ÄŸa getirildi. Åžehidin cenazesi, Gaziantep HavalimanÄ±'nda düzenlenecek törenin ardÄ±ndan havayoluyla memleketi Yozgat'a gönderilecek.

 
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El Bab'da gÃ¶rev yapan 3 TÃ¼rk askerinin o hali Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±

'FÄ±rat KalkanÄ±' harekatÄ±nda, Suriye'nin El Bab'da 3 TÃ¼rk silah arkadaÅŸÄ± ile birlikte tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶ylediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.


365 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki bu kule 4,5 milyon turist Ã§ekecek

BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Tepesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi yaratan anten direkleri yerine KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca'ta tek bir anten kulesi yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Marttan beri devam eden kulenin 2017 Haziran'da aÃ§Ä±lmasÄ± bekleniyor.

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Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 26 AralÄ±k 2016

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak