Alp GÃ¼rkan'Ä±n o sÃ¶zlerine salondakilerden bÃ¼yÃ¼k tepki

Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esinde 301 iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi maden faciasÄ±yla ilgili gÃ¶rÃ¼len davada sanÄ±k Alp GÃ¼rkan'Ä±n o cÃ¼mlesi tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±

Ä°stanbul 18'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade veren Alp Gürkan savunmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak sunduÄŸunu belirterek, "Ben suçsuzum. Beraatimi Alp Gürkan KulaÄŸÄ±m duymuyor dedi, salondakiler tepki gösterdi

istiyorum" dedi.

'KULAÄžIM ÇOK Ä°YÄ° DUYMUYOR'

MüÅŸtekilerin yoklamasÄ± ve sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitinin ardÄ±ndan sanÄ±k Alp Gürkan'Ä±n savunmasÄ±na geçildi. Alp Gürkan sanÄ±k kürsüsüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada mahkeme baÅŸkanÄ±na "KulaÄŸÄ±m çok iyi duymuyor, o yüzden size bazÄ± ÅŸeyleri tekrar ettirmek zorunda kalabilirim" dedi. Bunun üzerine müÅŸtekilerden Elmas Kaya ayaÄŸa kalkarak "Ä°htiyarladÄ±n mÄ±?" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n uyarÄ±sÄ± üzerine salondaki gerginlik kÄ±sa sürede son buldu.

"ONUN AYRICALIÄžI MI VAR?"

Gürkan'Ä±n avukatÄ± Abdurrahman Gök de söz alarak müvekkilinin yaÅŸÄ±nÄ±n ilerlemiÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekçe göstererek duruÅŸmalardan vareste tutulmasÄ±nÄ± istedi. MüÅŸtekilerden biri yine ayaÄŸa kalkarak "Niye onun ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± mÄ± var?" diye baÄŸÄ±rdÄ±.

GÜRKAN; "BU OLAYIN MADEN KAZASI OLDUÄžUNA EMÄ°N DEÄžÄ°LÄ°M"

MüÅŸteki avukatlarÄ± Alp Gürkan'Ä±n yazÄ±lÄ± ifadesini özetlemesini isteyerek buna göre kendisine soru soracaklarÄ±nÄ± belirttiler. AvukatlarÄ±n talebi sonrasÄ± tekrar kürsüye çÄ±kan Alp Gürkan, "Ben 2013 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda yaÅŸÄ±mÄ±n ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ederek ayrÄ±ldÄ±m. Ondan sonraki süreçte iÅŸletmeyle bir ilgim kalmadÄ±. Åžirkette neler oldu, ne geliÅŸmeler vardÄ± bir bilgim yok.

OÄŸlumun madencilikle bilgisi ve ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± iÅŸletmeden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ramazan DoÄŸru'yu yönetim kuruluna aldÄ±m. Mevzuata, bütün kurallara uyulmuÅŸtur, dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ÅŸirket Türkiye'de ileri madencilikle ilgilenmiÅŸ, 7 Bin kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸletmedir. Bu olayÄ±n herhangi bir maden kazasÄ± olduÄŸuna emin deÄŸilim. Bütün raporlarÄ± takip ediyorum.BilirkiÅŸilerin vermiÅŸ olduklarÄ± raporlar kurgudan ibaret. Ben hukukçu deÄŸilim, mühendisim" diye konuÅŸtu.

SavunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Alp Gürkan'Ä±n çapraz sorgusuna geçildi. SÄ±k sÄ±k gerginliÄŸin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± çapraz sorgu sÄ±rasÄ±nda sanÄ±k Gürkan'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n madenci ailesi avukatlarÄ±nÄ±n sorduÄŸu her soruya itiraz etmesi gerginliÄŸi yükseltti.

"KUSUR YA DA Ä°HMAL OLDUÄžUNU KABUL ETMÄ°YORUM"

MüÅŸteki avukatlarÄ±nÄ±n, "BilirkiÅŸi raporlarÄ± özellikle tutuklu sanÄ±klarÄ±n ihmalleri ve kusurlu olduklarÄ±nÄ± belirtiyor. Bunlardan haberdar mÄ±ydÄ±nÄ±z? Diye sordu. Gürkan bu soruya, "Ben bu raporu kabul etmiyorum. ÇalÄ±ÅŸan insanlar 20 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yor. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 maden mühendisinin de hiç birinin kusuru olduÄŸunu kabul etmiyorum" dedi.DuruÅŸmada aileler sÄ±k sÄ±k Alp Gürkan ve avukatlarÄ±na tepki gösterdi. Adliyenin büyük salonunda yapan duruÅŸmayÄ± çok sayÄ±da izleyici takip ediyor.

Kaynak: Hürriyet