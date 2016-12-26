Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/12/2016 13:40

Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal TÃ¼neli bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±yor


2012'den bu yana Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼ren Ilgaz DaÄŸÄ±'na inÅŸa edilen tÃ¼nel BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±lÄ±yor.

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sürücülerin zor anlar yaÅŸamasÄ±na neden olan Ilgaz DaÄŸÄ±'na inÅŸa edilen "Ilgaz 15 Temmuz Ä°stiklal Tüneli", bugün hizmete girecek. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±na, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla tünelin hizmete girmesiyle, hem sürücülerin hem de turizmcilerin ve bölgedeki esnafÄ±n yüzü gülecek.

875 METRE YÜKSEKLÄ°ÄžÄ°NDEKÄ° ILGAZ DAÄžI DÄ°ZE GELDÄ°

Ä°ç Anadolu'yu BatÄ± Karadeniz'e baÄŸlayacak tünel için 2012'de vurulan ilk kazmanÄ±n ardÄ±ndan onlarca çalÄ±ÅŸan, yer altÄ±nda yüzlerce metre yol katederek bin 875 metre yüksekliÄŸindeki Ilgaz DaÄŸÄ±'nÄ± adeta dize getirdi. GiriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± "köpek balÄ±ÄŸÄ± aÄŸzÄ±" ÅŸeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diÄŸeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluÅŸan tünelle, özellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda trafik kazalarÄ±yla gündeme gelen Ilgaz DaÄŸÄ±'nda ulaÅŸÄ±mÄ±n daha hÄ±zlÄ± ve güvenli saÄŸlanmasÄ± amaçlanÄ±yor.

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