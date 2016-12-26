ODTÃœ mezunu DAEÅž'linin ÅŸok eden hikayesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

ODTÃœ mezunu aynÄ± sene Finlandiya'nÄ±n Jyvaskyla Ãœnivesitesi'nde Fizik BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde yÃ¼ksek lisans Ã¶ÄŸrenimine baÅŸlayan TuÄŸral'Ä±n Suriye'ye gidip DAEÅž'e katÄ±lma hikayesini arkadaÅŸÄ± anlattÄ±.

ABD hükümetince finanse edilen "Voice of America" (Amerika'nÄ±n Sesi) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan "DEAÅž'Ä±n tuzaÄŸÄ±na düÅŸüÅŸ" baÅŸlÄ±klÄ± habere göre, 2014 yÄ±lÄ±nda ODTÜ Fizik Bölümü'nden mezun olan TuÄŸral, aynÄ± sene Finlandiya'nÄ±n Jyvaskyla Ünivesitesi'nde Fizik Bölümü'nde yüksek lisans öÄŸrenimine baÅŸladÄ±.2 Ocak 2015'te Finlandiya'nÄ±n Oulu Tren Ä°stasyonu'ndan Türkiye'ye doÄŸru yola çÄ±kan TuÄŸral, terör örgütü DEAÅž'a katÄ±lmadan önce Ankara'daki evine gitti ve ailesine 10 Ocak gecesini ODTÜ'lü arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte geçireceÄŸini söyledi.

SURÄ°YE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

ArdÄ±ndan Suriye'ye giden TuÄŸral, AÄŸustos 2015'teki bir çatÄ±ÅŸmada 27 yaÅŸÄ±ndayken öldürüldü."RaÅŸid'in hayatÄ± ve ölümü, DEAÅž'Ä±n yanÄ±ltÄ±cÄ± ideolojisine kapÄ±lan genç Müslümanlardan oluÅŸan kayÄ±p neslin tipik bir örneÄŸini oluÅŸturuyor" ifadesini kullanan Amerika'nÄ±n Sesi, Suriye'de öldürülen DEAÅž'lÄ±nÄ±n geçmiÅŸteki sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± taradÄ±; okul arkadaÅŸlarÄ±, tanÄ±dÄ±klarÄ± ve babasÄ± dahil diÄŸer haber kaynaklarÄ±yla konuÅŸtu.Haberde Ankara'nÄ±n Sincan ilçesinde büyüyen TuÄŸral'Ä±n, Türk edebiyatÄ± üzerine doktora derecesi bulunan babasÄ±nÄ±n lise öÄŸretmeni, aÄŸabeyinin bilgisayar mühendisi ve besteci, amcasÄ±nÄ±n ise matematik profesörü olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.ODTÜ'de astronomi ve fotoÄŸrafçÄ±lÄ±k alanlarÄ±na duyduÄŸu ilgiyle tanÄ±nan TuÄŸrul, üniversitedeki Astronomi TopluluÄŸu'na üye oldu. Bu grubun baÅŸÄ±ndaki Utku Borataç ile yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±k kurdu. TuÄŸral'la birlikte kamp yaparak geceleri gökyüzünü incelediklerini söyleyen Borataç, Amerika'nÄ±n Sesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, TÜBÄ°TAK Ulusal Gözlemevi'nin yÄ±llÄ±k Gökyüzü Gözlem ÅženliÄŸi'nin düzenlenmesine yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± belirtti. TuÄŸral, astronomi fotoÄŸraflarÄ±yla 2010'da "National Geographic" sayfalarÄ±nda yer almaya baÅŸladÄ± ve 2012'de NASA'nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraf yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±ldÄ±.Amerika'nÄ±n Sesi'nin haberine göre; TuÄŸral, çektiÄŸi gökyüzü fotoÄŸraflarÄ± ile sosyal medyada çok sayÄ±da takipçi kazandÄ±. Samanyolu'na uzanan ardÄ±ç aÄŸaçlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± National Geographic dergisinin web sitesinde yer aldÄ±.

DEÄžÄ°ÅžMEYE BAÅžLADI

Güvenlik nedenleriyle TuÄŸral'la iliÅŸkisinin bilinmesini istemeyen bir arkadaÅŸÄ±, "Sürekli espri yapar, her ÅŸeyle dalga geçerdi. Bir kere okula tayt giyerek geldi. Bir keresinde yarÄ± çÄ±plak halde, ÅŸortla geldi" dedi.Borataç ise, "2013'te, RaÅŸid hükümet karÅŸÄ±tÄ± gösterilere katÄ±ldÄ± ve inancÄ±na daha çok sarÄ±ldÄ±. DeÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±" dedi.Haberde, giderek ODTÜ'deki diÄŸer öÄŸrencilerden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen TuÄŸral için, "DEAÅž öÄŸretilerine uyarak saçlarÄ±nÄ± uzattÄ±, sakal bÄ±raktÄ±" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Borataç, TuÄŸral'Ä±n, ODTÜ Mescidi'nde daha fazla zaman harcamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken; okul arkadaÅŸÄ± Nihat Çelik, "Mescit Grubu, RaÅŸid'in radikalleÅŸmesinde rol oynadÄ±. 2014'ün ilkbaharÄ±nda aynÄ± gruptan biriyle Irak ya da Suriye'ye gitti. RaÅŸid'in yanÄ±ndaki kiÅŸiye ne olduÄŸunu bilmiyoruz" dedi.

SURÄ°YE'YE GEÇÄ°Åž

Bu an ve sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±, TuÄŸral'Ä±n Suriye'de internet ve sosyal medyaya eriÅŸimi yokken yazdÄ±ÄŸÄ± uzun mektubunda ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak anlatÄ±lÄ±yor. TuÄŸral, bu mektubunu 25 Mart 2015'te Facebook'ta paylaÅŸtÄ±.Mektuba göre; TuÄŸral, ÅžanlÄ±urfa sÄ±nÄ±rÄ±nda Tunus, Libya ve Suudi Arabistan'dan gelip DEAÅž'a katÄ±lmak isteyenlerle buluÅŸtu. Hep birlikte, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ÅžanlÄ±urfa sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye'ye geçtiler.Uzun saçlÄ± Afgan bir DEAÅž militanÄ±, TuÄŸral'Ä± ve yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rÄ±n diÄŸer tarafÄ±nda karÅŸÄ±ladÄ± ve büyük bir DEAÅž bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±ndan geçerek Tel Abyad'a götürdü. TuÄŸral, buradaki bir evde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± diÄŸer teröristlerin her birinin farklÄ± ülkelerden geldiklerini belirtti:"Biri Almanya'dan gelen bir kikboksçu, diÄŸeri BangladeÅŸli bir makine mühendisiydi. Bir diÄŸeri ise Fransa'da cezaevinden çÄ±kar çÄ±kmaz DEAÅž'a katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸka bir DEAÅž'lÄ± ise Çin'den Suriye'ye gidebilmek için 15 bin dolarÄ± gözden çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±."Birkaç gün sonra, TuÄŸral ve sekiz yeni DEAÅž'lÄ±, terör örgütünün baÅŸkent ilan ettiÄŸi Rakka'ya giden bir minibüse bindi. Rakka'da aylar boyunca evden eve taÅŸÄ±nan TuÄŸral, bir süre de Humus'ta kaldÄ±.Ä°lk çatÄ±ÅŸmada, TuÄŸral'Ä±n görevi, saÄŸlÄ±k hizmet vermekti; ODTÜ'de aldÄ±ÄŸÄ± ilk yardÄ±m eÄŸitimi nedeniyle bu görev için uygun bulunmuÅŸtu.

"KAFA KESMEYÄ°, SEKS KÖLELÄ°ÄžÄ°NÄ° SAVUNUR HALE GELDÄ°"

RaÅŸid daha sonra DEAÅž'Ä±n kafa kesme eylemlerini arkadaÅŸÄ± Borataç'a savundu. Borataç, TuÄŸral'a, "Neden masum insanlarÄ±n kafalarÄ±nÄ± kesen bir örgütle iliÅŸkidesin? Bu psikopatça deÄŸil mi?" diye sormuÅŸtu.TuÄŸral, "Bunun birçok masumu öldüren Suriye rejimini destekleyenlere ve Amerika'nÄ±n kölesi olarak ÅŸeriatÄ± reddedenlere verilen bir ceza olduÄŸu" ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k verdi. TuÄŸral, yine aynÄ± ÅŸekilde, Ezidi kadÄ±nlar baÅŸta olmak üzere kadÄ±nlarÄ±n seks kölesi olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± da savundu.

EVLENDÄ°

Habere göre, TuÄŸral, Nisan 2015'te Tel Abyad'da terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'lilerle çatÄ±ÅŸÄ±rken yaralandÄ±. Tedavi için Rakka'ya gitti. TuÄŸral, aynÄ± yÄ±lÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda terör örgütünün Türkiye'den destekçisi AyÅŸe Zevra Et-Türki ile evlendi.Evlendikten sonra, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± önemli ölçüde azalttÄ±. Borataç, Türkiye'ye dönmeye ikna etmek amacÄ±yla Facebook'tan TuÄŸral'a ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±, neden sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± durdurduÄŸunu sordu.Borataç, Amerika'nÄ±n Sesi'ne yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Yeni evlendiÄŸini ve eÅŸinin sosyal medyada çok zaman harcamasÄ±nÄ± kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžaka mÄ± yapÄ±yordu, yoksa ciddi miydi anlayamadÄ±m" dedi.

NOBELLÄ° FÄ°ZÄ°KÇÄ° Ä°LE FOTOÄžRAF ÇEKTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

TuÄŸral, Twitter üzerinden ABD'li teorik fizikçi Richard Feynman gibi bilim adamlarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan övgüyle söz etti ama ölmeden önce Ä°slam dinine geçmeleri için de uyarÄ±larda bulundu. RaÅŸid TuÄŸral, Nobel ödülü alan ABD'li fizikçi Walter Kohn ile de tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu. Ancak, Kohn 2015'te öldükten sonra, "Ne yazÄ±k ki, bir gayrimüslim olarak cehenneme bir bilet aldÄ±" ifadesini kullandÄ±.

ÖLÜM HABERÄ°NÄ° GELÄ°NÄ° VERDÄ°

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n sosyal medya sayfalarÄ±na göre TuÄŸral, AÄŸustos 2015'te Rakka'nÄ±n kuzeyinde terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG ile çatÄ±ÅŸÄ±rken öldü.TuÄŸral'Ä±n babasÄ± Süleyman TuÄŸral, kÄ±sa bir röportaj sÄ±rasÄ±nda Amerika'nÄ±n Sesi muhabirine, gelininin, oÄŸlunun öldüÄŸünü telefonda haber verdiÄŸini söyledi. Gelin, TuÄŸral'Ä±n Suriye'de topraÄŸa verileceÄŸini söyledi.Süleyman TuÄŸral, kendisiyle geçen AÄŸustos'ta konuÅŸmak isteyen muhabire oÄŸlunun cenazesini almak istediÄŸini ve Türk yetkililerden olayÄ± soruÅŸturmalarÄ±nÄ± talep ettiÄŸini kaydetti. Süleyman TuÄŸral, "NasÄ±l öldü bilmiyoruz. Konuyu Ankara SavcÄ±lÄ±k makamlarÄ±ma götürdük ve yanÄ±t bekliyoruz" dediSüleyman TuÄŸral oÄŸluyla ilgili olarak daha fazla konuÅŸmayÄ± reddetti.

ARKADAÅžLARI HÂLÂ ÅžAÅžKIN

Astronomi TopluluÄŸu'ndan arkadaÅŸÄ± Borataç, TuÄŸral'Ä±n DEAÅž propagandasÄ± ve vahÅŸetine nasÄ±l kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yolunu neden ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± hâlâ merak ettiÄŸini belirtti. Borataç, "Sorguluyorum... Bu noktaya nasÄ±l geldi? Bir zamanlar esprili ve hiçbir ÅŸeyi ciddiye almayan biriydi. AynÄ± kiÅŸi kelle kesmeyi savunur hale geldi" dediODTÜ'den arkadaÅŸÄ± Nihat Çelik ise TuÄŸral'Ä±n iki farklÄ± dünya arasÄ±na bir köprü kuramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çelik, "Bir tarafta din, diÄŸer tarafta bilim. Kendi kafasÄ±nÄ±n içinin çok karmakarÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu düÅŸünüyorum" diye konuÅŸtu.Çelik, "RaÅŸid'in iç dünyasÄ±nÄ±n çok karanlÄ±k olduÄŸuna inanÄ±yorum. DEAÅž'a katÄ±lmasÄ±ndan önce de bunu hissediyordum" ifadesini kullandÄ±.