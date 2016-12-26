TerÃ¶r operasyonlarÄ±nda son bir haftada 2 bine yakÄ±n kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re bir haftada bin 682 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 19-26 AralÄ±k arasÄ±nda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ile iç guÌˆvenlik operasyonlarÄ± çerçevesinde TuÌˆrk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarÄ±nca 220 operasyon gerçekleÅŸtirildi.

9 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde yuÌˆruÌˆtuÌˆlen bu operasyonlarda 4'uÌˆ öluÌˆ, biri yaralÄ± olmak üzere 5'i saÄŸ 9 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, örguÌˆte yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ± ile 508 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bunlardan 78'i tutuklandÄ±.

Operasyonlarda, teröristler tarafÄ±ndan kullanÄ±lan 3 sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, maÄŸara ve tuzaklanan 18 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±/mayÄ±n imha edildi, 60 kilogram patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan madde, 12 el bombasÄ±, 13'uÌˆ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak uÌˆzere 36 çeÅŸitli çaplarda silah ele geçirildi.

332 kilogram esrar ele geçirildi

Terörün fiÌ‡nansmanÄ±nÄ±n önlenmesine yöneliÌ‡k uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda ise piyasa deÄŸeri 13 milyon 666 bin lira olan 322 kilogram esrar, 31 bin 618 uyuÅŸturucu hap, 9 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 kilogram metamfetamin maddesi ile piyasa deÄŸeri 11 milyon 852 bin 491 lira olan 1 milyon 638 bin 765 paket kaçak sigara, 92 bin 284 litre akaryakÄ±t ele geçirildi. Söz konusu faaliyetlerle ilgili 390 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

13 organizatör tutuklandÄ±

Terör örgütü DEAÅž ile irtibatlÄ± olduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan 78 kiÅŸiden 12'si, FETÖ/PDY iÌ‡le mücadele kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan bin 96 kiÅŸiden ise 426'sÄ± tutuklandÄ±.

Göçle mücadele kapsamÄ±nda ise 419'u denizlerde olmak uÌˆzere bin 960 göçmen yakalandÄ±. Göçmenlerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt içine girmesine ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±na aracÄ±lÄ±k eden 29 organizatör gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, bunlardan 13'uÌˆ tutuklandÄ±.