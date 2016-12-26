Ä°zmir merkezli 5 ilde FETÃ–'den 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°mzir merkezli 5 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 27 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÖdemiÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) iliÅŸkin sürdürülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°zmir'in yanÄ± sÄ±ra Ankara, Denizli, Manisa ve ÅžanlÄ±urfa illerinde 37 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, il emniyet müdürlüÄŸü ekipleri, belirlenen 46 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenledi.

"GölbaÅŸÄ±-8" adÄ±yla gerçekleÅŸtirilen operasyonda, "himmet toplamak, örgüte finansal destek saÄŸlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adÄ±na faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan ÅŸüphelilerden 27'si gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ev ve iÅŸ yerlerinde arama yapÄ±ldÄ±

AralarÄ±nda ilçe milli eÄŸitim ve halk eÄŸitim müdürlüÄŸü görevlileri, öÄŸretmenler, doktorlar ve esnaflarÄ±n da bulunduÄŸu ÅŸüphelilerin ev ve iÅŸ yerlerinde yapÄ±lan aramalarda, bazÄ± dokümanlara ve dijital verilere el konuldu.

ZanlÄ±lar sorgulanmak üzere ÖdemiÅŸ Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

ÖdemiÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara'da Özel Harekat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tesislerinin bombalanmasÄ±na ithafen "GölbaÅŸÄ±" adÄ±yla sürdürülen soruÅŸturmada, daha önceki 7 operasyonda 267 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu kiÅŸilerden 104'ü tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.