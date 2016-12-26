Melih GÃ¶kÃ§ek'ten ATO seÃ§imlerini kaybeden oÄŸluyla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, oÄŸlu Osman GÃ¶kÃ§ek'in ATO seÃ§imlerini kaybetmesinin ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, oÄŸlu Osman Gökçek’in Ankara Ticaret OdasÄ± (ATO) seçimlerini Gürsel Baran’a karÅŸÄ± 86 oyla kaybetmesinin ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸtu. OÄŸlu Osman Gökçek’e karÅŸÄ± adeta 7 düvelin bir araya geldiÄŸini söyleyen Gökçek, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu’nun “gelecekte Osman Gökçek’in yerine oynayabileceÄŸi” endiÅŸesiyle oÄŸluna karÅŸÄ± hareket ettiÄŸini savundu, FETÖ'cülerle iÅŸbirliÄŸi yapmakla suçladÄ±.

Ülke TV'de dün akÅŸam katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Gökçek, ATO seçimleriyle ilgili oÄŸlu Osman Gökçek’in kendisinden yardÄ±m talebinde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yardÄ±m etmediÄŸini söyledi. Osman Gökçek’e karÅŸÄ± ittifak kurulduÄŸunu iddia eden Gökçek, “Ben seçimlerde demiÅŸtim, 7 düvel bana karÅŸÄ± birleÅŸti diye. ATO’da da 7 düvel, Osman’a karÅŸÄ± birleÅŸti” dedi.

‘SEÇÄ°MÄ°N GALÄ°BÄ° HÄ°SARCIKLIOÄžLU’DUR’

Gökçek sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “OÄŸlumu kaybetmiÅŸ olarak görmüyorum. 86 oy aldÄ±. Hem de kimlere raÄŸmen. Bu seçimin galibi, Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu’dur. Osman’a karÅŸÄ± tüm ATO’yu organize eden odur."

‘Ä°NÅžALLAH OSMAN’A AÄžABEYLÄ°K YAPARSIN’

Gökçek, seçimlerden önce HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ile bir araya geldikleri bilgisini de vererek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Halbuki Rifat’la ben bu seçimden çok önce konuÅŸtum. Osman’Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ± gündeme geldiÄŸinde, bu çocuk sana karÅŸÄ± aday olacak deÄŸil. ATO’yu, Ankara’yÄ± sevdiÄŸi için bir Ankara tecrübesi yaÅŸamak istiyor ve Ankara’ya da yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Osman’a aÄŸabeylik yaparsÄ±n inÅŸallah, dedim. Fakat o, Osman’Ä±n kendi yerine aday olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüÅŸ. YakÄ±n çevresinden öÄŸrendiÄŸim de bu. Ondan sonra ATO’yu organize ediyor.

7 DÜVEL OSMAN’A KARÅžI BÄ°RLEÅžTÄ°

Benim desteÄŸimle seçilen ve sonra istifa eden Salih Bezci’yi, Büyük Birlik Partisi’nin tüm teÅŸkilatÄ±nÄ±, Ä°l BaÅŸkanÄ±’nÄ±, teker teker üyeleri arÄ±yor. CHP Ä°l BaÅŸkanÄ±, milletvekilleri açÄ±kça tweet attÄ±. Hani ben yerel seçimlerde demiÅŸtim; ‘7 düvel bana karÅŸÄ± birleÅŸti’ diye. ATO’da da 7 düvel Osman’a karÅŸÄ± birleÅŸti. Buna raÄŸmen almÄ±ÅŸ olduÄŸu 86 oy, çok büyük bir ÅŸey. Rifat’a hayÄ±rlÄ± olsun.‘

OSMAN’I KALKIP SEÇTÄ°RMEMEN, YAKIÅžIR DEÄžÄ°L’

Gökçek, Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu’nun, FETÖ ile mücadele söylemlerinden dolayÄ± Osman Gökçek’e uyarÄ±larda bulunduÄŸunu, daha sonra da kendisinin FETÖ’cülerle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu’nu dost bildiÄŸini ve seçimlerinde kendisine destek verdiÄŸini söyledi. Gökçek, “Ä°stikbal kaygÄ±sÄ±yla gidip FETÖ’cülerle iÅŸbirliÄŸi yapÄ±p Osman’Ä± kalkÄ±p seçtirmemen, yakÄ±ÅŸÄ±r deÄŸil” dedi.