El Bab'ta Ã§atÄ±ÅŸan Uzman OnbaÅŸÄ± Niyazi PekdoÄŸan yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'ta Ã§atÄ±ÅŸarak yaralanan Uzman OnbaÅŸÄ± Niyazi PekdoÄŸan yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±cak temasÄ± anlattÄ±.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 16 askerin ÅŸehit olduÄŸu çatÄ±ÅŸmalarda bombalÄ± aracÄ±n patlamasÄ± sonucu yÄ±kÄ±lan duvarÄ±n altÄ±nda kalarak yaralanan KÄ±rÄ±kkaleli Uzman OnbaÅŸÄ± Niyazi PekdoÄŸan ise çatÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±. SaldÄ±rÄ±da kollarÄ± ve bacaklarÄ±nda yaralar ile kaburga kemiklerinde kÄ±rÄ±k oluÅŸan PekdoÄŸan, Gaziantep'teki tedavisinin ardÄ±ndan KÄ±rÄ±kkale'deki babaevine geldi. Tedavisi devam eden PekdoÄŸan, birliÄŸine ve arkadaÅŸlarÄ±na kavuÅŸacaÄŸÄ± günü bekliyor.

"DUVARIN ALTINDA KALDIM"

PekdoÄŸan, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Kayseri 1. Komando TugayÄ±ndayken, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gün operasyona katÄ±lmak için görevlendirildiÄŸini söyledi. El-Bab'da görevde bulunduklarÄ± sÄ±rada çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren PekdoÄŸan, "En son çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada canlÄ± bombanÄ±n araçla kendisini patlatmasÄ± sonucu yakÄ±nÄ±mda olan duvar yÄ±kÄ±ldÄ± ve altÄ±nda kalarak yaralandÄ±m." diye konuÅŸtu.

"YERÄ°N ALTINDAKÄ° TÜNELLERDEN ÇIKTILAR"

"Tanklar, obüsler ve uçaklar sürekli bombaladÄ±ÄŸÄ± için teröristler kafalarÄ±nÄ± bile kaldÄ±ramÄ±yor." diyen PekdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:"En fazla yapabildikleri, bombalÄ± araç yolluyorlar. Onu da bir ÅŸekilde durdurarak imha ediyoruz. ÇatÄ±ÅŸma olduÄŸu haberi geldi. Biz de ek takviye olarak gittik.

"BAYAÄžI TERÖRÄ°ST ÖLDÜRDÜK"

ÇatÄ±ÅŸmada bayaÄŸÄ± terörist öldürdük. El-Bab Hastanesini almÄ±ÅŸtÄ±k. Hastanenin duvarÄ±nÄ± siper almÄ±ÅŸtÄ±k. Yerin altÄ±ndaki tünellerden çÄ±ktÄ±lar. Sürekli yer deÄŸiÅŸtiriyorlar. AteÅŸ ediyorlar ancak kafalarÄ± gözükmüyor. Yer deÄŸiÅŸtirerek ateÅŸ ediyorlar. Biz de bu tünellerin birkaçÄ±nÄ± tespit ettik ve patlattÄ±k. BaÅŸka bir yerden daha çÄ±ktÄ±lar. Bölme yerleri varmÄ±ÅŸ. Oradan çÄ±karak canlÄ± bombalÄ± araçla üzerimize doÄŸru geldiler. O arada bomba patladÄ±.

KORKTU VE ERKEN PATLATTI

AracÄ±n içerisindeki çocuk korkuyordu ve erken patlattÄ±, duvar üzerimize yÄ±kÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mla duvarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±k. Timde 8 yaralÄ± asker arkadaÅŸÄ±m var. Hepsiyle telefonda görüÅŸüyorum. Hepsinin durumu iyi Allah'a ÅŸükür."

BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE DÖNMEK Ä°STÄ°YOR

PekdoÄŸan, kollarÄ± ile bacaklarÄ±nda güçsüzlük olduÄŸunu ve 2-3 kaburgasÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Gaziantep'teki tedavisinin ardÄ±ndan ailesinin yanÄ±nda istirahate geldiÄŸini anlattÄ±. Tedavisi sonrasÄ± tekrar birliÄŸine ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ±na dönmek istediÄŸini vurgulayan PekdoÄŸan, "Görevimin baÅŸÄ±na geçip arkadaÅŸlarÄ±ma yardÄ±m etmek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Biz savunmazsak kim savunacak? Türkiye'mizin birliÄŸi ve güvenliÄŸi için her ÅŸekilde ve her yerde Türk askeri olarak görevimizi yapmaya hazÄ±rÄ±z. Gerekirse ÅŸehit oluruz. VatanÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. Åžehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. MekanlarÄ± cennet olsun." ÅŸeklinde konuÅŸtu.