336 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p ancak hala iz bulunamadÄ±

BartÄ±n'da yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan avcÄ±yÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hala sÃ¼rÃ¼yor

BartÄ±n'da 336 gün önce Ä±rmakta kaybolan avcÄ±yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± bugün de devam etti.BartÄ±n'da 20 Ocak 2016 tarihinde Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte Ä±rmak kenarÄ±nda avlanan Remzi Akardere (32), avladÄ±ÄŸÄ± ördeÄŸin peÅŸinden giderken girdiÄŸi Ä±rmakta kaybolmuÅŸtu. Zaman zaman ara verilen ve ailenin baÅŸvurusu üzerine dün yeniden baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na Ankara Jandarma Özel AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ± Arama Kurtarma Taburunda (JÖAK) görevli 16 personel katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Irmakta bot ile su altÄ± ve su üstünde arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bugün de devam edildi. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda herhangi bir ize ulaÅŸÄ±lamadÄ±.