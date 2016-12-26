Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/12/2016 18:01

336 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p ancak hala iz bulunamadÄ±

avcÄ±

BartÄ±n'da yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±ldÄ±r kayÄ±p olan avcÄ±yÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hala sÃ¼rÃ¼yor

BartÄ±n'da 336 gün önce Ä±rmakta kaybolan avcÄ±yÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± bugün de devam etti.BartÄ±n'da 20 Ocak 2016 tarihinde Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte Ä±rmak kenarÄ±nda avlanan Remzi Akardere (32), avladÄ±ÄŸÄ± ördeÄŸin peÅŸinden giderken girdiÄŸi Ä±rmakta kaybolmuÅŸtu. Zaman zaman ara verilen ve ailenin baÅŸvurusu üzerine dün yeniden baÅŸlatÄ±lan arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na Ankara Jandarma Özel AsayiÅŸ KomutanlÄ±ÄŸÄ± Arama Kurtarma Taburunda (JÖAK) görevli 16 personel katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Irmakta bot ile su altÄ± ve su üstünde arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na bugün de devam edildi. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda herhangi bir ize ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

karlov suikast

Suikastla ilgili flaÅŸ geliÅŸme, yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a yÃ¶nelik suikasta iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmaya Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

yardÄ±m tÄ±rÄ±

DiyarbakÄ±râ€™dan Halepâ€™e 6 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m konvoyu

DiyarbakÄ±r ve ilÃ§elerinden Halep iÃ§in toplanan yardÄ±mlarÄ±n konulduÄŸu araÃ§lar konvoy halinde Halep'e gÃ¶nderildi

askeri sevkÄ±yat

SÄ±nÄ±ra zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± sevkÄ±yatÄ± sÃ¼rÃ¼yor

FÄ±rat Kalkan HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul'dan gelen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± il sÄ±nÄ±rÄ±na taÅŸÄ±nmaya devam ediyor