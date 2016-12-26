Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/12/2016 19:51

Hediye paketinden Ã§Ä±kan ÅŸey genÃ§ kadÄ±nÄ±n sonu oldu

sinem kÄ±r

Babaeski ilÃ§esinde meydana gelen olayda 25 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ adam hediye paketinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± silahla kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

AlÄ±nan bilgiye göre, Tolga Tunç, (25) dün gece kÄ±z arkadaÅŸÄ± Sinem KÄ±r (25) ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Tunç, kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n muhasebeci olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Gazi Mahallesi Ä°stasyon Caddesi'ndeki iÅŸ yerine gelerek, güvenlik görevlilerine kÄ±z arkadaÅŸÄ±na hediye getirdiÄŸini söyledi. Tunç, diÄŸer çalÄ±ÅŸanlara, "Sevgilime bir hediyem var, sizi biraz dÄ±ÅŸarÄ± alabilir miyim?" demesi üzerine çalÄ±ÅŸanlar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

GetirdiÄŸi hediye paketinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± silahla kÄ±z arkadaÅŸÄ± KÄ±r'a ateÅŸ eden Tunç, sonra aynÄ± silahla intihar etti. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri KÄ±r ile Tunç'un öldüÄŸünü tespit etti. 

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