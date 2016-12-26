Yeni yÄ±l Ã¶ncesi sahte alkol Ã¼reticilerine milyon liralÄ±k darbe

Adana'da yeni yÄ±la sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala polis ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyon sonucunda 1 milyon 962 bin lira deÄŸerinde bandrolsÃ¼z sigara ve iÃ§ki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzeme ele geÃ§irildi

Adana'da polis ekiplerinin yeni yÄ±l öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda 1 milyon 962 bin lira deÄŸerinde bandrolsüz sigara, satÄ±ÅŸa hazÄ±r kaçak içki ve içki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan çok miktarda malzeme ele geçirildi.Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü görevlilerince kaçakçÄ±lÄ±k suçu iÅŸleyen suç örgütleri ve suçlulara yönelik yürütülen çalÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 23-26 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda kent genelinde 6 ayrÄ± operasyon düzenlendi.

Yeni yÄ±la günler kala yapÄ±lan operasyonlarda 133 bin paket kaçak sigara, bin 500 adet satÄ±ÅŸa hazÄ±r kaçak içki, bin 100 adet çeÅŸitli ebatlarda boÅŸ ÅŸiÅŸe, 5 bin adet çeÅŸitli markalara ait içki etiketi, 60 litre etil alkol ve bin 500 adet çeÅŸitli markalara ait içki kapaÄŸÄ± ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan 6 ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken, mahkemeye sevk edilen 2 kiÅŸi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan, bir aracÄ±n da tescil kayÄ±tlarÄ±na ÅŸerh konuldu. Operasyonlar neticesinde 1 milyon 962 bin liralÄ±k haksÄ±z kazanç ve vergi kaybÄ±nÄ±n engellendiÄŸi bildirildi.