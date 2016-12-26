SÄ±nÄ±ra zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± sevkÄ±yatÄ± sÃ¼rÃ¼yor

FÄ±rat Kalkan HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul'dan gelen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ± il sÄ±nÄ±rÄ±na taÅŸÄ±nmaya devam ediyor

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) tarafÄ±ndan Suriye'de sürdürülen FÄ±rat Kalkan HarekatÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul'dan gelen zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larÄ±, Kocaeli'nden demir yolu ile sÄ±nÄ±ra sevk edilmeye devam ediyor.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Suriye'de sürdürdüÄŸü askeri harekat için Ä°stanbul'dan gelen 19 askeri araç daha demir yolu ile sÄ±nÄ±ra sevk edilmek üzere karayolu ile Kocaeli'ne getirildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki tren istasyonuna gelen 19 zÄ±rhlÄ± araç, TIR'lardan indirilerek tren vagonlarÄ±na yüklendi. Demiryolu ile Gaziantep'e gidecek olan araçlarÄ±n, daha sonra karayolu ile Suriye'ye gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.