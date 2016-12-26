DiyarbakÄ±râ€™dan Halepâ€™e 6 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m konvoyu

DiyarbakÄ±r ve ilÃ§elerinden Halep iÃ§in toplanan yardÄ±mlarÄ±n konulduÄŸu araÃ§lar konvoy halinde Halep'e gÃ¶nderildi

DiyarbakÄ±r ve ilçelerinden toplanan 6 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m konvoyu, dualar eÅŸliÄŸinde Halep'e gönderildi.Türkiye Diyanet VakfÄ± öncülüÄŸünde DiyarbakÄ±r genelinde toplanan yardÄ±m malzemeleri, baÄŸlar ilçesinde yapÄ±mÄ±na devam edilen Hz. Ebubekir Camii'nin bodrumunda toplandÄ±. Türkiye Diyanet VakfÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan buradan alÄ±nan yardÄ±m eÅŸyalarÄ±, Halep'e gönderilmek üzere tÄ±rlara yüklendi.

YardÄ±m eÅŸyalarÄ±nÄ±n toplanmasÄ± ve Halep'e gönderilmesi ile ilgili açÄ±klamalarda bulunan DiyarbakÄ±r Müftüsü Burhan Ä°ÅŸliyen, Halep'teki maÄŸduriyetin yansÄ±masÄ± ile beraber Türkiye'nin her tarafÄ±nda olduÄŸu gibi DiyarbakÄ±r'da da hassasiyetin zirveye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸliyen, "Biz gelen yardÄ±mlarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, ÅŸöyle daha çok kuru gÄ±da ve battaniye, unla sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Buna raÄŸmen halkÄ±mÄ±z giyilmemiÅŸ kÄ±yafetler, ev eÅŸyalarÄ±, gÄ±da maddelerini bize getirdiler, biz de bunlarÄ± Hz. Ebubekir Camii'nin deposunu, yardÄ±m kampanyalarÄ±nÄ± organize edeceÄŸimiz bir mekan haline getirdik. Hafta içerisinde Bismil'den özellikle un aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak üzere 3 TIR göndermiÅŸtik. Åžimdi buradan da un, battaniye, kuru gÄ±da, temiz kÄ±yafetler, çocuk mamasÄ± çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinden oluÅŸan yardÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± tÄ±rlarÄ±mÄ±za yükledik. Cilvegözü'ndeki Türkiye Diyanet VakfÄ± irtibat bürosuna göndereceÄŸiz" dedi.

"YARALARINI SARAN DÄ°YARBAKIR HALEP'Ä°N YARALARINI SARMAYA ÇALIÅžIYOR"

Özellikle bir sene önce çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± günler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Ä°ÅŸleyen, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

"Ülkemizin dört bir tarafÄ±ndan insanÄ±mÄ±z, kardeÅŸlerimiz ‘Yara sar' kampanyasÄ± çerçevesinde DiyarbakÄ±r'a el uzattÄ±lar, DiyarbakÄ±rlÄ±lar ile birlikte oldular. Biz burada yüzlerce, binlerce ton Türkiye'nin her tarafÄ±ndan gelen gÄ±da maddelerini bu bölgede yaÅŸayan, özellikle Sur'da Silvan'da maÄŸdur olan kardeÅŸlerimize ulaÅŸtÄ±rdÄ±k. Åžimdi kendi yaralarÄ±nÄ± sararken DiyarbakÄ±r halkÄ±, bir taraftan da Halep'teki, Suriye'deki Ä°dlib'deki maÄŸdur ve mazlum kardeÅŸlerin yarasÄ±nÄ± sarmaya çaba gösteriyor. Bundan sonra daha çok nakte yoÄŸunlaÅŸmak lazÄ±m. Biz bugün gönderdiÄŸimiz tÄ±rlarla beraber ayni yardÄ±mÄ± sonlandÄ±rÄ±yoruz. Cuma günü sergi usulü ile toplanan yardÄ±mlarda ÅŸu ana kadar bu usulle toplanan yardÄ±mlarÄ±n en fazlasÄ± toplandÄ±, 300 bin lira Türkiye Diyanet VakfÄ±'nÄ±n ilgili hesaplarÄ±na yatÄ±rdÄ±k."

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yardÄ±m tÄ±rlarÄ± dualar eÅŸliÄŸinde Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na gönderilmek üzere yola çÄ±ktÄ±.