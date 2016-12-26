Suikastla ilgili flaÅŸ geliÅŸme, yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'a yÃ¶nelik suikasta iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmaya Ankara 7. Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Kararda ÅŸöyle denildi:

“19/12/2016 tarihinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisine yönelik suikast eylemi ile ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan suç fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu kapsamda yazÄ±lÄ± ve görsel basÄ±n ile internet medyasÄ±nda olaya iÅŸtirak etme ÅŸüphesi bulunan kiÅŸiler ile ilgili bir takÄ±m bilgilerin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n müÅŸahade edilmiÅŸtir.

Bu durumun soruÅŸturmanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yürütülmesine engel olduÄŸu, talebin milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliÄŸi ile toprak bütünlüÄŸümüzün korunmasÄ±yla alakalÄ± olduÄŸu göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 5187 SayÄ±lÄ± YasanÄ±n 3/2 maddesi hükmündeki koÅŸullarÄ±n oluÅŸtuÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, soruÅŸturma tamamlanÄ±ncaya kadar, soruÅŸturma dosyasÄ± kapsamÄ± hakkÄ±nda yazÄ±lÄ±, görsel ve internet medyasÄ±nda, sosyal medyada maÄŸdur, tanÄ±k, ÅŸüpheli beyanlarÄ±nÄ± içerir her türlü haber, vefat eden sayÄ±n büyükelçinin olay yerinde bulunan, vurulma anÄ± ve vurulma sonrasÄ±na iliÅŸkin görüntülerinin, dosya kapsamÄ±nda ÅŸüpheli olarak ifadesi alÄ±nan kiÅŸilerle veya baÅŸka kiÅŸilerle olayla ilgili olarak yapÄ±lan röportaj, eleÅŸtiri vb. hususlarda, yine dosya kapsamÄ±nda ÅŸüpheli olan, gözaltÄ±na alÄ±nan veya gözaltÄ±na alÄ±nacak kiÅŸilerle ilgili iletiÅŸim bilgileri, telefon görüÅŸmeleri, mali dunÄ±mlan içerir haber yapÄ±lmasÄ± hususunda, yine olaya iliÅŸkin güvenlik kamerasÄ± görüntülerinin veya baÅŸka görüntülerin yayÄ±mlanmasÄ± ÅŸeklinde yayÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n 5187 sayÄ±lÄ± Kanunun 3/2 maddesi gereÄŸince yasaklanmasÄ±na karar verildi.”