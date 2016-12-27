TÃ¼rkiye'den Halep'e insani yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸ gibi bÃ¼yÃ¼yor

TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerindeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, belediyeler ve Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yardÄ±mlar Halep iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±

Türkiye'nin farklÄ± il ve ilçelerinden çeÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, belediyeler, öÄŸrenciler düzenledikleri yardÄ±m kampanyalarÄ± ile Halepliler için seferber oldular. Haleplilere insani yardÄ±mlar tüm Türkiye sathÄ±nda artarak devam ediyor.

Siverek-Der ‘den 3 tÄ±r insani yardÄ±m

Davet ve KardeÅŸlik VakfÄ± Siverek TemsilciliÄŸi (Siverek-Der) tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan "KÄ±ÅŸ ÜÅŸütür KardeÅŸlik IsÄ±tÄ±r" kampanyasÄ± çerçevesinde toplanan 3 tÄ±r yardÄ±m malzemesi, ÅžanlÄ±urfa'dan, Halep'ten tahliye edilen Suriyeliler için gönderildi.

3 bin 400 aileye gÄ±da kolisi gönderildi

Biz Ümmetiz Platformu ve Avrasya VakfÄ±nca, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilerek, Ä°dlib'e getirilen 3 bin 400 aileye gÄ±da kolisi gönderildi.

ÖÄŸrenciler harçlÄ±klarÄ±nÄ± Halep’ten tahliye edilen sivillere gönderdi

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilçesinde lise öÄŸrencileri, harçlÄ±klarÄ±nÄ± Halep'ten tahliye edilen sivillere baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

Gülüç Ä°brahim Ä°zmirli Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan KaraoÄŸlu, toplantÄ± salonunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, öÄŸrencilerin harçlÄ±klarÄ±nÄ±, Halep'ten tahliye edilen sivillere gönderilmek üzere okul yönetimine verdiÄŸini söyledi.

Birkaç günde yaklaÅŸÄ±k 3 bin lira toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan KaraoÄŸlu, öÄŸrencilere duyarlÄ±lÄ±k gösterdikleri için teÅŸekkür etti.

Kermeste elde edilen gelir “Åžefkat ÇadÄ±rÄ±”na baÄŸÄ±ÅŸladÄ±lar

UÅŸak'ta Enderun Yüksek ÖÄŸrenim Erkek ve KÄ±z ÖÄŸrenci YurtlarÄ± öÄŸrencileri, Halepli savaÅŸ maÄŸduru sivillere yardÄ±m amacÄ±yla düzenlenen kermesten elde ettikleri geliri "Åžefkat ÇadÄ±rÄ±"na baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

UÅŸak Ä°mam Hatip Lisesi MezunlarÄ± ve MensuplarÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan Halepli sivillere destek amacÄ±yla TiritoÄŸlu ParkÄ±'nda düzenlenen kermeste, öÄŸrencilerin hazÄ±rladÄ±klarÄ± el iÅŸi ürünleri ve yiyecekler satÄ±ldÄ±.

Almanya’daki hayÄ±rseverlerden yardÄ±m

Almanya'daki hayÄ±rseverlerin temin ettiÄŸi 2 bin battaniye, bin ayakkabÄ±, 25 ton un, SadakataÅŸÄ± DerneÄŸi tarafÄ±ndan, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n kuÅŸatmasÄ±ndaki Halep'in doÄŸusundan tahliye edilerek Ä°dlib'e getirilen ailelere ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Dernek baÅŸkanÄ± Kemal Özdal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Halepli ailelerin yaralarÄ±nÄ± sarmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

2 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi gönderildi

Kocaeli Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi (KÄ°YAD) tarafÄ±ndan temin edilen 2 tÄ±r yardÄ±m malzemesi, Halep'ten tahliye edilen siviller için gönderildi.

Derince Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Haydar Bulut, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, gayret gösterip bu tÄ±rlarÄ± doldurabilmenin, yardÄ±m malzemelerini hedeflerine ulaÅŸtÄ±rmanÄ±n zor iÅŸ olduÄŸunu söyledi.

YapÄ±lan duanÄ±n ardÄ±ndan un ve su yüklü 2 tÄ±r, bölgeye yola çÄ±ktÄ±.

Ä°stanbul’dan 21 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi

Tekstil ve hazÄ±r giyim sektöründe faaliyet gösteren ihracatçÄ± birlikleri ve dernekler, Halep'ten Ä°dlib'e tahliye edilen Suriyelilere 21 tÄ±r yardÄ±m malzemesi gönderdi.

Ä°stanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi (Ä°THÄ°B) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°smail Gülle'nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla baÅŸlayÄ±p sektör paydaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla büyüyen "Halep Ä°çin El Ele" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda toplanan ve içinde battaniye, halÄ±, yorgan, yastÄ±k, giyim eÅŸyasÄ± ve gÄ±da gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m malzemeleri, Halep'ten Ä°dlib'e tahliye edilen Suriyelilere, Türk KÄ±zÄ±layÄ±'nÄ±n koordinasyonu ile gönderildi.

DÄ±ÅŸ Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törende konuÅŸan Türk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, toplanan 21 tÄ±r yardÄ±m malzemesini Halep'ten Ä°dlib'e gelen 40 bin ihtiyaç sahibi Suriyeliye ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±nÄ± bildirdi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan konvoy, okunan dualarla uÄŸurlandÄ±.

210 ton un, Haleplilere gönderildi

DiyarbakÄ±r'da temin edilen 210 ton un, Haleplilere gönderildi.

Ä°nsan Hak ve Hürriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±nca, Halep'teki insanlÄ±k dramÄ±na dikkati çekmek amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "Halep'e Yol AçÄ±n" yardÄ±m kampanyasÄ± kapsamÄ±nda Ä°lim Ahlak ve KardeÅŸlik DerneÄŸinin (Ä°hvan Der) katkÄ±sÄ± ve Dicle Üniversitesinden (DÜ) 9 öÄŸrenci kulübünün düzenlediÄŸi kermesten saÄŸlanan gelirle temin edilen toplam 210 ton un, Ä°HH DiyarbakÄ±r Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸine teslim edildi.

Kermesten 45 bin lira

Dicle Üniversitesindeki 9 öÄŸrenci kulübü adÄ±na konuÅŸan Abdullah Recai HatipoÄŸlu da "Dicle Üniversitesi Müslüman gençliÄŸi Halep'e ensar oluyor." sloganÄ±yla, 12-16 AralÄ±k'ta bir kermes düzenlediklerini ve kermesin yoÄŸun ilgi gördüÄŸünü kaydetti.

Kermesten 45 bin lira gelir elde edildiÄŸini söyleyen HatipoÄŸlu, katkÄ±da bulunanlara teÅŸekkür etti.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilçesinden de toplanan bir tÄ±r insani yardÄ±m Haleplilere gönderildi.

Bafra’dan 2 tÄ±r insani yardÄ±m

Samsun'un Bafra ilçesinde, belediye ile Türk KÄ±zÄ±layÄ± Bafra Åžubesince düzenlenen kampanya kapsamÄ±nda toplanan 2 tÄ±r yardÄ±m, Halep'e ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere bölgeye uÄŸurlandÄ±.

Bafra Belediye BaÅŸkanÄ± Zihni Åžahin, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Türkiye ve Ä°slam coÄŸrafyasÄ±nda emperyalistler ve uluslararasÄ± büyük güç odaklarÄ±nÄ±n haince saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtirdiklerini söyledi.

TekirdaÄŸ’dan 10 tÄ±r insani yardÄ±m

TekirdaÄŸ’da, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye Diyanet VakfÄ± öncülüÄŸünde "Halep'te Ä°nsanlÄ±k Ölmesin" sloganÄ±yla baÅŸlatÄ±lan kampanya kapsamÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n destekleriyle toplanan 10 tÄ±r yardÄ±m, tahliye edilen Haleplilere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere yola çÄ±ktÄ±.

Sahil dolgu alanÄ±nda düzenlenen programda konuÅŸan Vali Mehmet Ceylan, Halep'ten tahliye edilen Suriyeli sivillerin acil ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için TekirdaÄŸ'dan 10 tÄ±r yardÄ±m toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ümraniye’den 11 tÄ±r yola çÄ±ktÄ±

Türk KÄ±zÄ±layÄ± ve Ümraniye Belediyesi iÅŸ birliÄŸiyle "Halep'te insanlÄ±k ölmesin" sloganÄ±yla düzenlenen kampanya kapsamÄ±nda, Türkiye Diyanet VakfÄ± Ümraniye MüftülüÄŸü Åžubesi organizasyonuyla toplanan yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 11 tÄ±r yola çÄ±ktÄ±.

NevÅŸehir’den 3 tÄ±r yardÄ±m

NevÅŸehir ValiliÄŸince Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamÄ±nda merkeze baÄŸlÄ± Çardak köyünden temin edilen çeÅŸitli temel ihtiyaç malzemeleri ve 50 ton patates taÅŸÄ±yan 3 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesindeki Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na gönderildi.

Bursa’dan 20 tÄ±r insani yardÄ±m

Bursa BüyükÅŸehir Belediyesinin destekleriyle YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lçe MüftülüÄŸü öncülüÄŸünde toplanan gÄ±da ve yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 20 tÄ±r, Suriyelilere gönderildi.

ÖÄŸrencilerden yardÄ±m kampanyasÄ±

Kilis'te HacÄ± Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi öÄŸrencileri tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan yardÄ±m kampanyasÄ±nda toplanan para ve insani yardÄ±m malzemeleri, sÄ±nÄ±r ötesine gönderilmek üzere Türk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine teslim edildi.

TopladÄ±klarÄ± para ve insani yardÄ±mlarÄ± okul idaresine getiren öÄŸrenciler, öÄŸretmenlerinde desteÄŸiyle paketleyerek Türk KÄ±zÄ±layÄ± yetkililerine iletti.

Çorumlu öÄŸrenciler Halep’e duyarsÄ±z kalmadÄ±

Çorum'da çeÅŸitli okullardaki öÄŸrenciler tarafÄ±ndan toplanan 18 ton gÄ±da malzemesi, Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere bölgeye gönderildi.

Erol Olçok Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi ÖÄŸrenci Meclisi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve kent merkezindeki bazÄ± okullardaki öÄŸrencilerin de desteÄŸiyle temin edilen un, makarna ve bakliyat baÅŸta olmak üzere 18 tonluk gÄ±da malzemesinin bölgeye gönderilmesi amacÄ±yla okul bahçesinde tören düzenlendi.

YardÄ±m malzemeleri yüklü tÄ±r, duanÄ±n ardÄ±ndan Halep'ten tahliye edilen insanlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere yola çÄ±karÄ±ldÄ±.

50 tÄ±r konvoy halinde Suriye’ye geçti

Hayrat Ä°nsani YardÄ±m DerneÄŸi tarafÄ±ndan, 50 tÄ±r insani yardÄ±m malzemesi Suriye'ye gönderildi.

Türkiye'nin çeÅŸitli illerinden gönderilen yardÄ±mlarÄ± taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, Suriye'ye geçmek üzere Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na geldi. TÄ±rlar, gümrük iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°dlib kenti kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±rÄ±lmak üzere konvoy halinde sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geçti.

Üniversitede kermes düzenlendi

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesi öÄŸrencileri ile Türk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan, insanlÄ±k dramÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Halep'ten tahliye edilen sivillere yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla kermes düzenledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesi Etlik yerleÅŸkesinde "Tut KardeÅŸinin Elini" sloganÄ±yla yapÄ±lan ve gelirinin Haleplilere gönderileceÄŸi kermese, öÄŸrenciler yoÄŸun ilgi gösterdi.

Kendi hazÄ±rladÄ±klarÄ± yiyecekleri sattÄ±lar

YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesi öÄŸrencileri kermeste, evlerinde hazÄ±rladÄ±klarÄ± yiyecekleri sattÄ±.

Yurtta kalan öÄŸrencilerden 2 tÄ±r insani yardÄ±m

AydÄ±n'da, Yüksek ÖÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) baÄŸlÄ± yurtlarda kalan üniversite öÄŸrencileri, Halepliler için baÅŸlatÄ±lan yardÄ±m kampanyasÄ±na destek vererek 2 tÄ±r dolusu yardÄ±m malzemesi topladÄ±.

AydÄ±n KYK Ä°l Müdürü Feti Karsak, Adnan Menderes KÄ±z ÖÄŸrenci Yurt MüdürlüÄŸünde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KYK Genel MüdürlüÄŸü ile Türk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n ortaklaÅŸa yürüttüÄŸü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesine yurtlarda kalan öÄŸrencilerin yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸini söyledi.