Fetullah GÃ¼len hakkÄ±nda gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen iddia

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in, 1976-1977 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Manisa'da akÄ±l hastanesinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi

TBMM Darbe GiriÅŸimini AraÅŸtÄ±rma Komisyonu BaÅŸkan Vekili Selçuk ÖzdaÄŸ, Fetullah Gülen hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± bir idda ortaya attÄ±. Ä°zmir'de bir otelde Medya Platformu üyesi gazetecilerle buluÅŸan ÖzdaÄŸ, ülkenin, "cumhuriyet, demokrasi, hukuk, adalet, liyakat, ehliyet" gibi sihirli kelimelere ihtiyacÄ± olduÄŸunu ve bu sözlerin de Türkiye'yi selamete götüreceÄŸini belirtti.

FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) 50 yÄ±llÄ±k bir yapÄ± olduÄŸunu vurgulayan ÖzdaÄŸ, "Bu örgüt bir projedir. Fetö, 1976 -1977'de Manisa'da bulunan akÄ±l hastanesinde tedavi gördü. Kendisiyle 1976'da aynÄ± mahallede ikamet ettik. Hastane evraklarÄ±nÄ± temin etmek için uÄŸraÅŸtÄ±m ama bu dosyalarÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸredim." dedi. ÖzdaÄŸ, FETÖ'nün himmetle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha sonra büyük ÅŸirketler kurduÄŸunu aktardÄ±.

Örgütte, görünmeyen ÅŸirketlerin de olduÄŸunu ifade eden ÖzdaÄŸ, "Mesela Kemal Batmaz'Ä±n 50 ÅŸirketi var. Bu yapÄ±, para nereden geleceÄŸini iyi biliyor. Bu yapÄ±, Türkiye'deki bir akÄ±l deÄŸil. Bundan emin olun. Kesinlikle yabancÄ± istihbarat örgütleri tarafÄ±ndan dizayn edilmiÅŸ, buna yüzde yüz inanÄ±n." diye konuÅŸtu. Komisyonun çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren ÖzdaÄŸ, raporun yaklaÅŸÄ±k bin 300 sayfayÄ± bulacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.