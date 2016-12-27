Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 06:39

LÃ¼ks aracÄ±n teyp kasasÄ±ndan cephanelik Ã§Ä±ktÄ±

lÃ¼ks araÃ§

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda lÃ¼ks bir aracÄ±n teyp kasasÄ±ndan ÅŸarjÃ¶r, esrar, 2 adet suikast silahÄ± ve kalaÅŸnikof Ã§Ä±ktÄ±

Ä°stanbul BeyoÄŸlu’nda mafyanÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± öne sürülen lüks bir araç, terörle mücadele polisinin radarÄ±na takÄ±ldÄ±. Ekipler araca el koydu. Mafya üyelerinin aracÄ±n teyp bölümüne hidrolik sistem monte ettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Teyp kasasÄ±nda silah ve mühimmat cephaneliÄŸi bulundu.

Ekipler, el koyduklarÄ± aracÄ±n vites kutusunun altÄ±ndaki elektronik mekanizmadan ÅŸüphelendi. AracÄ±n kumandasÄ± olabileceÄŸini öngören ekipler, kumandayÄ± araç içindeki bir bölümde buldu. ZulanÄ±n açÄ±labilmesi için aracÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±r ve düz vites konumunda bulunmasÄ± gerektiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Düz vitese geçen sistem kumandayÄ± devreye sokarak teyp kasasÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan teyp kasasÄ±nÄ±n içinde yedek ÅŸarjör, esrar, 2 adet suikast silahÄ± olarak bilinen Glock tabanca ve KalaÅŸnikof tüfek bulundu.  

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