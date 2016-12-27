AtatÃ¼rk heykelinin sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ alanda kÃ¼stah poz

Rize'deki Mustafa AtatÃ¼rk Heykelinin yerinden sÃ¶kÃ¼lmesinin ardÄ±ndan boÅŸ alanda poz veren iÅŸÃ§inin 'Ä°ÅŸte yeni atanÄ±z' paylaÅŸÄ±mÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

Rize Belediyesi 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ardÄ±ndan ‘yenileme yapÄ±lacak’ bahanesi ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Rize MeydanÄ±’ndaki heykelini sökerek valiliÄŸin bulunduÄŸu alana taÅŸÄ±dÄ±. Bu olay, sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± baÅŸta olmak üzere birçok kiÅŸi tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

Atatürk heykelini meydandan söken iÅŸçilerin ise çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. CHP Ä°zmir Milletvekili Tuncay Özkan kendi sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda bir iÅŸçinin heykel söküldükten sonra zafer pozu verdiÄŸi görülüyor. Ä°ÅŸçinin verdiÄŸi bu poz ise, baÅŸka bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, ‘Ä°ÅŸte yeni atanÄ±z’ notuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Özkan attÄ±ÄŸÄ± tweette fotoÄŸraflarÄ± ÅŸu notla paylaÅŸtÄ±:

“Rize’deki Atatürk heykelini yÄ±kÄ±p zafer pozu verdiler. Rize Belediye BaÅŸkanÄ± iÅŸbirlikçileri acilen görevden alÄ±nsÄ±n. Rize’de Atatürk heykelini yÄ±kÄ±p zafer pozu vermek yetmezmiÅŸ gibi bir de ‘iÅŸte yeni atanÄ±z’ diye utanmazca paylaÅŸmÄ±ÅŸlar. SavcÄ±lar göreve!”