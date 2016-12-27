Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 07:24

FETÃ–'nÃ¼n muhasebecisi otogarda yakalandÄ±


KahramanmaraÅŸ otobÃ¼s terminalinde FETÃ–'nÃ¼n muhasebecisi olduÄŸu iddia edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸehirlerarasÄ± otobüs terminalinde 1 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde FETÖ'ye ait kolejde muhasebecisi olan ve hakkÄ±nda terör örgütüne üye olmak suçlamasÄ±yla yakalama kararÄ± olan Ali B. (27), KahramanmaraÅŸ asayiÅŸ ekiplerince ÅŸehirlerarasÄ± otobüs terminalinde 46 D 6646 plakalÄ± otomobille hareket etmek üzereyken yakalandÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan Ali B.'nin üzerinde yapÄ±lan aramada bin 500 TL nakit para bulunurken, ÅŸüphelinin kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil detaylÄ± arama için emniyet garajÄ±na çekildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

yeditepe huzur

Ä°stanbul'da 5 bin polisle dev operasyon

Ä°stanbul'un bazÄ± ilÃ§elerinde 5 bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Yeditepe Huzur adlÄ± uygulama yapÄ±ldÄ±

kar tatili

29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil

BazÄ± illerde ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ eÄŸitime 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verildi


Aha yeni AtanÄ±z ifadesiyle o fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan 2 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Rize'de kaldÄ±rÄ±lan AtatÃ¼rk heykelinin yerine geÃ§erek fotoÄŸraf Ã§eken 2 ÅŸahÄ±s 'AtatÃ¼rk'Ã¼n manevi hatÄ±rasÄ±na hakaret' suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.