FETÃ–'nÃ¼n muhasebecisi otogarda yakalandÄ±

KahramanmaraÅŸ otobÃ¼s terminalinde FETÃ–'nÃ¼n muhasebecisi olduÄŸu iddia edilen ve hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan ÅŸahÄ±s yakalandÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ÅŸehirlerarasÄ± otobüs terminalinde 1 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Edinilen bilgiye göre, MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde FETÖ'ye ait kolejde muhasebecisi olan ve hakkÄ±nda terör örgütüne üye olmak suçlamasÄ±yla yakalama kararÄ± olan Ali B. (27), KahramanmaraÅŸ asayiÅŸ ekiplerince ÅŸehirlerarasÄ± otobüs terminalinde 46 D 6646 plakalÄ± otomobille hareket etmek üzereyken yakalandÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan Ali B.'nin üzerinde yapÄ±lan aramada bin 500 TL nakit para bulunurken, ÅŸüphelinin kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil detaylÄ± arama için emniyet garajÄ±na çekildi.