Ä°stanbul 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 11 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerinde 29 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

BEDAÅž'tan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bakÄ±m ve onarÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Büyükçekmece’de 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Yenimahalle Mahallesi, YalÄ± 2 Sokak, YalÄ± Caddesi, D-100 Karayolu Caddesi ve civarÄ±nda kesinti yapÄ±lacak.

Çatalca’da 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Ä°nceÄŸiz Mahallesi, Hanice Caddesi, Desi, Meddah, Memleket ÇÄ±kmazÄ±, Mercan, Rüzgar sokaklarÄ±, Kaleiçi Mahallesi, KÄ±brÄ±s Åžehidi Abdülkadir Tanguç, Petek ve Köprü sokaklarÄ±na elektrik verilemeyecek.

AçÄ±klamaya göre, elektrik alamayacak diÄŸer yerler ise ÅŸunlar:

"Sultangazi’de 08.00-18.00 saatleri arasÄ±nda Cebeci Mahallesi, 2550, 2491. sokaklar, Eski Edirne AsfaltÄ± ve 1. Cebeci caddeleri.

Küçükçekmece’de 08.00-19.00 saatleri arasÄ±nda Cumhuriyet Mahallesi, Ebabil ve Ä°stasyon caddeleri, Nilüfer, Tomurcuk, Nergis sokaklar, 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda Tevfikbey Mahallesi, Pazar Yolu Sokak.

Esenyurt’ta 09.00-21.00 saatleri arasÄ±nda NamÄ±k Kemal Mahallesi, DoÄŸan AraslÄ± BulvarÄ±, Adile NaÅŸit BulvarÄ±, Deniz GezmiÅŸ Caddesi, PÄ±nar Mahallesi, 1491, 1502, 1501, 1507, 1505, 1506, 1577, 1576, 1510, 1508 sokaklar.

Arnavutköy’de 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda HaraççÄ± Mahallesi, HaraççÄ± Caddesi, IÅŸÄ±ltÄ± ve ÅžanlÄ± sokaklar, HaraççÄ±-HadÄ±mköy Yolu, Göçmenkent caddeleri.

Silivri’de 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Beyciler Mahallesi, Gökyüzü Caddesi.

SarÄ±yer’de 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda DarüÅŸÅŸafaka Mahallesi, IlÄ±ca, Asma, Balamir, Ata sokaklar, 01.00-03.00 saatleri arasÄ±nda AyazaÄŸa, Maslak, Poligon, Ä°stinye, Emirgan, BaltalimanÄ±, PÄ±nar, ReÅŸitpaÅŸa mahalleleri.

Güngören’de 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Günay Sokak, BayrampaÅŸa’da 09.00-12.00 saatleri arasÄ±nda Terazidere Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Meltem, Özkan, Hakan, Park, YaÅŸar DoÄŸu sokaklar.

BakÄ±rköy’de 10.00-11.00 saatleri arasÄ±nda Kartaltepe Mahallesi, KoÅŸuyolu Caddesi.

Zeytinburnu’da 12.30-13.30 saatleri arasÄ±nda KazlÄ±çeÅŸme Mahallesi, Abay Caddesi, BeÅŸkardeÅŸler 1, BeÅŸkardeÅŸler 2, BeÅŸkardeÅŸler 3, BeÅŸkardeÅŸler, Kennedy Caddesi, HacÄ± ReÅŸit Bey Sokak, 11.10-12.10 saatleri arasÄ±nda Telsiz Mahallesi, 71 Sokak, 13.00-16.00 saatleri arasÄ±nda Maltepe Mahallesi, Çifte Havuzlar Caddesi, DokumacÄ±lar Sitesi Sokak."