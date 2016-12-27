Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 08:11

Ä°stanbul'da 7 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi

uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul'un iki ilÃ§esindeki 7 adrese eÅŸ zamanlÄ± uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri GaziosmanpaÅŸa ve Eyüp ilçelerinde 7 adrese ÅŸafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve çok sayÄ±da polis destek verdi. Silahtar AÄŸa Mahallesi OsmanlÄ± Sokak’ta bir gecekonduya giren ekipler burada arama yaparak bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Aramalar sÄ±rasÄ±nda polis ekipleri çevrede geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± görüldü. YapÄ±lan operasyonda birçok kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.

 
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DÃ¼zce'de hastanenin kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan KÃ¼bra'nÄ±n sÄ±r Ã¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼zce'den sevgilisinin alÄ±p Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ¼bra H., hastanenin kapÄ±sÄ±na baygÄ±n olarak bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan kÄ±z, topraÄŸa verildi.


SÃ¶zleÅŸmeli askerin o aile iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m helal olsun dedirtti

Hakkari'de evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir odasÄ±nÄ± tamir ederek yerleÅŸen bir aile iÃ§in Cizre'de gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli asker yardÄ±m etti. MaaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± aileye gÃ¶nderen asker, soba ve kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±nda da bulundu.

sahte iÃ§ki operasyonu

YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi Ä°zmir'de dev iÃ§ki operasyonu

Ä°zmir'in Konak ilÃ§esinde sahte iÃ§ki imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± alan polis ekipleri operasyon dÃ¼zenledi. Adreslere yapÄ±lan baskÄ±nda 400 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi