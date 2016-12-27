Ä°stanbul'da 7 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul'un iki ilÃ§esindeki 7 adrese eÅŸ zamanlÄ± uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri GaziosmanpaÅŸa ve Eyüp ilçelerinde 7 adrese ÅŸafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve çok sayÄ±da polis destek verdi. Silahtar AÄŸa Mahallesi OsmanlÄ± Sokak’ta bir gecekonduya giren ekipler burada arama yaparak bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Aramalar sÄ±rasÄ±nda polis ekipleri çevrede geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± görüldü. YapÄ±lan operasyonda birçok kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bir miktar uyuÅŸturucu madde ele geçirildiÄŸi öÄŸrenildi.