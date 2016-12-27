YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi Ä°zmir'de dev iÃ§ki operasyonu

Ä°zmir'in Konak ilÃ§esinde sahte iÃ§ki imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± alan polis ekipleri operasyon dÃ¼zenledi. Adreslere yapÄ±lan baskÄ±nda 400 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi

Ä°zmir Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler, sahte içki imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair aldÄ±klarÄ± ihbar üzerine dün akÅŸam 2692'nci Sokak'ta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. YapÄ±lan aramada 400 litre sahte rakÄ±, 25 litre votka, 1200 boÅŸ içki ÅŸiÅŸesi ve çok sayÄ±da sahte bandrol ile içki yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan 9 bidon etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan 40 yaÅŸÄ±ndaki Feyzullah Ergun, ifadesi alÄ±nmak üzere Gültepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sürüyor.