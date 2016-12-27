SÃ¶zleÅŸmeli askerin o aile iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m helal olsun dedirtti

Hakkari'de evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir odasÄ±nÄ± tamir ederek yerleÅŸen bir aile iÃ§in Cizre'de gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli asker yardÄ±m etti. MaaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± aileye gÃ¶nderen asker, soba ve kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±nda da bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yÄ±kÄ±lan evlerinin bir odasÄ±nÄ± onararak yerleÅŸen ve zor günler geçiren Aykut ailesine Cizre'de görevli sözleÅŸmeli askerden yardÄ±m eli uzandÄ±.

SOBA VE KÖMÜR YARDIMINDA BULUNDU

Yüksekova'da yÄ±kÄ±lan evlerinin bir odasÄ±nÄ± onararak yerleÅŸen Aykut ailesine yardÄ±m eli ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilçesinde sözleÅŸmeli er olarak görev yapan KahramanmaraÅŸlÄ± Halil Ece'den geldi. Ä°HA'nÄ±n haberini internetten okuyan Ece, zor durumda yaÅŸam mücadelesi veren Aykut ailesine yardÄ±m etme kararÄ± verdi. Aileye ulaÅŸan Ece, banka hesap numarasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra kÄ±ÅŸ ortasÄ±nda derme çatma odada üÅŸümemeleri için aileye soba ve kömür yardÄ±mÄ±nda bulundu.

"ANNENÄ°N GÖZYAÅžLARINI GÖRÜNCE DAYANAMADIM"

Ä°HA muhabirinin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeli er Halil Ece, ailenin haberini internetten okuduÄŸunu belirterek, "Çaresizlik içerisinde aÄŸlayan annenin gözyaÅŸlarÄ±nÄ± görünce dayanamadÄ±m. Biz burada vatanÄ±mÄ±zÄ± savunurken aynÄ± zamanda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çektiÄŸi çileye kayÄ±tsÄ±z kalamayÄ±z. Aileyle iletiÅŸim kurdum ve yakacak sorunlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu öÄŸrendim. Aileye soba ve yakacak desteÄŸinde bulunma kararÄ± verdim" dedi.

"MAAÅžIMIN YARISINI AÄ°LEYE GÖNDERDÄ°M"

Görev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸinde arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda da biraz para toplayÄ±p aileye yardÄ±m etmeye devam edeceklerini belirten Ece, "MaaÅŸÄ±mÄ±n 1500 lirasÄ±nÄ± doÄŸrudan aileye gönderdim, yani hemen hemen yarÄ±sÄ±nÄ±. Halen üÅŸüdüklerini bilsem geri kalanÄ±nÄ± da yollarÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Baba Hamza Aykut, sözleÅŸmeli ere bu davranÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkür ederek, gönderdiÄŸi para ile evine güzel bir soba ve kömür alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.