Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 09:26

DÃ¼zce'de hastanenin kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan KÃ¼bra'nÄ±n sÄ±r Ã¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±


DÃ¼zce'den sevgilisinin alÄ±p Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ¼bra H., hastanenin kapÄ±sÄ±na baygÄ±n olarak bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan kÄ±z, topraÄŸa verildi.

Ä°stanbul Büyükçekmece'de 2 kiÅŸinin hastaneye bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden Kübra H., Düzce'de topraÄŸa verildi.Habertürk'ün telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± genç kÄ±zÄ±n babasÄ± Fikri H., kÄ±zÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na tam olarak ne geldiÄŸini bilmediÄŸini belirterek, "KÄ±zÄ±m o gün annesiyle mesajlaÅŸÄ±yormuÅŸ. Düzce'de bir hastaneye ÅŸeker tedavisi için yatacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ. Ancak annesi arayÄ±p ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nda bana söyledi. KayÄ±p baÅŸvurusu yaptÄ±m. Daha sonra Ä°stanbul'dan polis aradÄ±. 'KÄ±zÄ±nÄ±z hastanede' dediler. Hemen Ä°stanbul'a gittim ve hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini öÄŸrendim" dedi.

"Ä°NTERNETTEN TANIÅžMIÅžLAR, DÜZCE'DEN OTOMOBÄ°LLE GELMÄ°Åž ALMIÅž"

Polisin ÅŸüpheli olarak aradÄ±ÄŸÄ± Caner B.'nin, Kübra'nÄ±n arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu ve internetten tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen baba ÅŸunlarÄ± dedi:"Ben bilmiyordum arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ±, bu olaydan sonra öÄŸrendim. Düzce'ye otomobille gelip Kübra'yÄ± almÄ±ÅŸ. Birlikte kaçmÄ±ÅŸlar. Belli ki, kÄ±zÄ±mÄ±n aklÄ±nÄ± çelip götürdüler. Tek isteÄŸim, kÄ±zÄ±ma bunu yapan kiÅŸilerin adalete teslim edilmesi."

CANER'Ä°N AÄžABEYÄ° AÄ°LEYÄ° ARADI: ADALETE TESLÄ°M EDECEÄžÄ°M

Aranan Caner B.'nin aÄŸabeyinin aileyi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kübra'nÄ±n yakÄ±nÄ± M.H., "Caner B.'nin aÄŸabeyi 'KardeÅŸimi adalete teslim edeceÄŸim, içiniz rahat olsun' demiÅŸ" dedi.M.H., Kübra'nÄ±n arkadaÅŸÄ±na "Beni çok seviyor evleneceÄŸiz, gidiyorum onunla" dediÄŸini de söyledi.

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SÃ¶zleÅŸmeli askerin o aile iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m helal olsun dedirtti

Hakkari'de evinin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir odasÄ±nÄ± tamir ederek yerleÅŸen bir aile iÃ§in Cizre'de gÃ¶revli sÃ¶zleÅŸmeli asker yardÄ±m etti. MaaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± aileye gÃ¶nderen asker, soba ve kÃ¶mÃ¼r yardÄ±mÄ±nda da bulundu.

sahte iÃ§ki operasyonu

YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi Ä°zmir'de dev iÃ§ki operasyonu

Ä°zmir'in Konak ilÃ§esinde sahte iÃ§ki imalatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± alan polis ekipleri operasyon dÃ¼zenledi. Adreslere yapÄ±lan baskÄ±nda 400 litre sahte iÃ§ki ele geÃ§irildi

uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul'da 7 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul'un iki ilÃ§esindeki 7 adrese eÅŸ zamanlÄ± uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi