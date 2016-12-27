DÃ¼zce'de hastanenin kapÄ±sÄ±na bÄ±rakÄ±lan KÃ¼bra'nÄ±n sÄ±r Ã¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼zce'den sevgilisinin alÄ±p Ä°stanbul'a gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ¼bra H., hastanenin kapÄ±sÄ±na baygÄ±n olarak bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan kÄ±z, topraÄŸa verildi.

Ä°stanbul Büyükçekmece'de 2 kiÅŸinin hastaneye bÄ±rakmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybeden Kübra H., Düzce'de topraÄŸa verildi.Habertürk'ün telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± genç kÄ±zÄ±n babasÄ± Fikri H., kÄ±zÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na tam olarak ne geldiÄŸini bilmediÄŸini belirterek, "KÄ±zÄ±m o gün annesiyle mesajlaÅŸÄ±yormuÅŸ. Düzce'de bir hastaneye ÅŸeker tedavisi için yatacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸ. Ancak annesi arayÄ±p ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nda bana söyledi. KayÄ±p baÅŸvurusu yaptÄ±m. Daha sonra Ä°stanbul'dan polis aradÄ±. 'KÄ±zÄ±nÄ±z hastanede' dediler. Hemen Ä°stanbul'a gittim ve hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini öÄŸrendim" dedi.

"Ä°NTERNETTEN TANIÅžMIÅžLAR, DÜZCE'DEN OTOMOBÄ°LLE GELMÄ°Åž ALMIÅž"

Polisin ÅŸüpheli olarak aradÄ±ÄŸÄ± Caner B.'nin, Kübra'nÄ±n arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu ve internetten tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen baba ÅŸunlarÄ± dedi:"Ben bilmiyordum arkadaÅŸ olduklarÄ±nÄ±, bu olaydan sonra öÄŸrendim. Düzce'ye otomobille gelip Kübra'yÄ± almÄ±ÅŸ. Birlikte kaçmÄ±ÅŸlar. Belli ki, kÄ±zÄ±mÄ±n aklÄ±nÄ± çelip götürdüler. Tek isteÄŸim, kÄ±zÄ±ma bunu yapan kiÅŸilerin adalete teslim edilmesi."

CANER'Ä°N AÄžABEYÄ° AÄ°LEYÄ° ARADI: ADALETE TESLÄ°M EDECEÄžÄ°M

Aranan Caner B.'nin aÄŸabeyinin aileyi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kübra'nÄ±n yakÄ±nÄ± M.H., "Caner B.'nin aÄŸabeyi 'KardeÅŸimi adalete teslim edeceÄŸim, içiniz rahat olsun' demiÅŸ" dedi.M.H., Kübra'nÄ±n arkadaÅŸÄ±na "Beni çok seviyor evleneceÄŸiz, gidiyorum onunla" dediÄŸini de söyledi.