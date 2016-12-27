FotoÄŸrafÄ±nÄ± sistem kabul etmeyince Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±yla otobÃ¼s kart Ã§Ä±karttÄ±

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine Ã¶ÄŸrenci kartÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in online baÅŸvuruda bulunan genÃ§, sistemin kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± kabul etmemesi Ã¼zerine Ã¼nlÃ¼ futbolcu David Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.

Ä°zmir'de üniversite okuyan genç Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine öÄŸrenci kartÄ± çÄ±karmak için online baÅŸvuruda bulundu. Kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± göndermesine raÄŸmen kabul edilmeyen genç, bunun üzerine ünlü futbolcu David Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± göndererek Beckham fotoÄŸraflÄ± kartÄ±yla yolculuk yapÄ±yor.Ä°zmir'de Dokuz Eylül Üniversitesinde okuyan L.E.M. (20) adlÄ± öÄŸrenci, indirimli olan öÄŸrenci kartÄ±na sahip olmak için Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesine online baÅŸvuruda bulundu. Kendi fotoÄŸrafÄ± bir türlü kabul edilmeyen L.E.M., öÄŸrenci olmasÄ±na raÄŸmen bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kalÄ±nca sisteme ünlü futbolcu David Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± ekledi. David Beckham fotoÄŸraflÄ± kartÄ± teslim alan L.E.M. sonunda öÄŸrenci kartÄ±na kavuÅŸurken, kartÄ±n fotoÄŸrafÄ± da sosyal medyada paylaÅŸÄ±m rekoru kÄ±rdÄ±. AmacÄ±nÄ±n belediyeyi yanÄ±ltmak deÄŸil, sadece öÄŸrenci kartÄ±na kavuÅŸmak olduÄŸunu söyleyen L.E.M., baÅŸÄ±na gelen ilginç olayÄ± Ä°HA'ya anlattÄ±.

KENDÄ° FOTOÄžRAFINI DEÄžÄ°L BECKHAM'IN FOTOÄžRAFINI KABUL ETTÄ°LER

Onlarca kez kendi fotoÄŸrafÄ±nÄ± sisteme yüklediÄŸini ancak bir türlü kabul edilmediÄŸini kaydeden üniversite öÄŸrencisi, "Ä°lk yolladÄ±ÄŸÄ±m fotoÄŸraf kabul edilmeyince sistemle ilgili bir hata oldu zannettim. Sonra baÅŸka fotoÄŸraflarÄ±mÄ± yolladÄ±m, vesikalÄ±k fotoÄŸrafÄ±mÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip yolladÄ±m ama yine kabul edilmedi. BaktÄ±m ki olmayacak, internetten David Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± indirip bir daha denedim ve bu sefer kabul edildi. Kart basÄ±ldÄ± ve elime geçti. Çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n basÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hiç tahmin etmiyordum. David Backham hayranÄ± deÄŸilim. Futbolu da fazla takip etmem. Bir berberin önünden geçerken dükkana Beckham'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm ve 'bundan güzel fotoÄŸraf olur' dedim. Eve gidip fotoÄŸrafÄ± indirdim" dedi.

"AMACIM YANILTMAK DEÄžÄ°LDÄ°"

Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n kartÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekerek Twitter'a yüklediÄŸini, olayÄ±n bu ÅŸekilde sosyal medyada yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen L.E.M., "Benim amacÄ±m belediyeyi yanÄ±ltmak deÄŸil. Üniversite öÄŸrencisiyim ve öÄŸrenci indiriminden yararlanmak için bir an önce karta ihtiyacÄ±m vardÄ±. Kendi fotoÄŸrafÄ±m kabul edilmeyince bir ay boyunca tam bilet basmak zorunda kaldÄ±m. Ben de böyle bir yol denedim. Ä°ki aydÄ±r Beckham fotoÄŸrafÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kartÄ± kullanÄ±yorum. Ben gerçekten öÄŸrenciyim. Kimseyi kandÄ±rmak için bu yola baÅŸvurmadÄ±m. En az dört yÄ±l daha bu ÅŸehirdeyim. Tek amacÄ±m indirimli öÄŸrenci kartÄ± kullanmak" diye konuÅŸtu.

SELENA GOMEZ'LÄ° ÖÄžRENCÄ° KARTI

David Beckham fotoÄŸraflÄ± kartÄ±na alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arkadaÅŸlarÄ±na "GözlüÄŸümü çÄ±karÄ±nca Beckham'a benziyorum" diye espri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren L.E.M., ÅŸöyle konuÅŸtu:"SanÄ±rÄ±m tek deÄŸilim. Benim olayÄ±m sosyal medyada paylaÅŸÄ±lÄ±nca birçok ünlünün fotoÄŸrafÄ±nÄ± kullanan baÅŸka öÄŸrencilerin de olduÄŸunu öÄŸrendim. Mesela Selena Gomez'in fotoÄŸrafÄ±yla kart kullanan da varmÄ±ÅŸ."