Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy, vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Mehmet Akif Ersoy, vefatÄ±nÄ±n 80. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±.Ersoy'un mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu EdirnekapÄ± ÅžehitliÄŸinde düzenlenen program, saygÄ± duruÅŸu Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±. Rami Atatürk Anadolu Lisesi öÄŸrencisi Talha Sunmak da Ersoy'un "Zulmü AlkÄ±ÅŸlayamam", Vefa Lisesi öÄŸrencisi Baturalp AvcÄ± ise "Azmi BÄ±rakmak" adlÄ± ÅŸiirini okudu.Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci de törende Mehmet Akif Ersoy'un büyük bir ÅŸair ve önemli bir mücadele kahramanÄ± olduÄŸunu söyledi.

"Çok önemli mesajlar vermiÅŸtir"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da üniversite olarak, Mehmet Akif Ersoy'un ismine yakÄ±ÅŸÄ±r çalÄ±ÅŸmalar yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Ersoy'un içinde bulunduÄŸu dönemde asla ümitsizliÄŸe düÅŸmediÄŸini kaydeden Korkmaz, ÅŸöyle devam etti:

"Ä°çinde bulunduÄŸu ortamda Türk milletine özgürlük mücadelesinin her aÅŸamasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu anlamda bizlere çok önemli mesajlar vermiÅŸtir. Akif, 'Allah bu millete bir daha Ä°stiklal MarÅŸÄ± yazdÄ±rmasÄ±n.' diye dua etmiÅŸti. Bu dua kabul olmuÅŸ olacak ki ülkemiz üzerinde hain planlar yapanlarÄ±n emelleri 15 Temmuz'da ellerinde patlamÄ±ÅŸtÄ±r. Yine bir karanlÄ±k gecede Akif'in ruhuyla AsÄ±m'Ä±n nesli ayaklanarak, özgürlüÄŸünü baÅŸkasÄ±nÄ±n inisiyatifine bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ersoy'u her yÄ±l anÄ±yoruz ancak esas mesele bunlarÄ± bir güne sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak deÄŸil, onun bize verdiÄŸi mesajlarÄ± anlamak ve gelecek nesillere aktarmaktÄ±r."

Törene, Ersoy'un torunu Selma Argon, Eyüp KaymakamÄ± Abdullah Dölek, öÄŸrenciler ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Ersoy'un mezarÄ±na çelenk konulmasÄ± ve okunan duanÄ±n ardÄ±ndan tören sona erdi.Mehmet Akif Ersoy'un kabrinde Esenler'de eÄŸitim gören 300 öÄŸrenci ile Çocuk VakfÄ± ve ÅžiÅŸli Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünce de ayrÄ± ayrÄ± törenler düzenlendi.