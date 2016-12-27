Ä°stanbullular PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne dikkat

Meteorolojiden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre; Orta ve DoÄŸu Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güney ve doÄŸusu, Orta Karadeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±, Bingöl çevreleri ile akÅŸam saatlerinden itibaren Marmara'nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ± kesimler ile GüneydoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gök gürültülü saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, AdÄ±yaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu, iç ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIÄžI

DoÄŸu Akdeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda 1 ila 3 derece azalacaÄŸÄ±, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ±, ülke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

YOÄžUN KAR YAÄžIÅžI UYARISI

Kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde (Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Adana'nÄ±n 900 metre rakÄ±m üzerindeki yüksek kesimleri) yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± beklendiÄŸinden, geçtiÄŸimiz hafta ekstrem kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede ulaÅŸÄ±mda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eÄŸimli bölgelerde çÄ±ÄŸ tehlikesi, çatÄ± çökmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

Ä°STANBULLULAR PERÅžEMBEYE DÄ°KKAT!

Ä°stanbul'da bugün parçalÄ± zamanla çok bulutlu, bölgenin doÄŸusunun akÅŸam saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Kar ise perÅŸembe günü geliyor. Gece saatlerinde baÅŸlayacak kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± 3 gün sürecek.