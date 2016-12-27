Ä°stanbul'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin ilk duruÅŸma yapÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± korumak Ã¼zere Tarabya'daki Huber KÃ¶ÅŸkÃ¼'ne gitmeleri yÃ¶nÃ¼ndeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanÄ±k polisin duruÅŸmasÄ± Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun karÅŸÄ±sÄ±ndaki mahkeme salonunda baÅŸladÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'daki ilk duruÅŸma, Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'nun karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸturulan mahkeme salonunda baÅŸladÄ±. Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± korumak üzere Tarabya'daki Huber KöÅŸkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymayan 25'i tutuklu 29 sanÄ±k polis, hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. DuruÅŸma öncesi bölgede yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.

19 YAKIN DA DURUÅžMAYA KATILDI

DuruÅŸmada, 24'ü bu suçtan biri baÅŸka suçtan tutuklu toplam 29 sanÄ±k ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸma salonuna birinci derece sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±ndan 19 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. 15 Temmuz DerneÄŸi ile Hukukçular DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Avukat Mehmet SarÄ± da duruÅŸmaya gelerek müdahillik talebinde bulunacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Ä°stanbul 22'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Fikret Demir, duruÅŸmanÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan salondakilere duruÅŸmanÄ±n iÅŸleyiÅŸi hakkÄ±nda bilgi vererek duruÅŸmalarÄ±n Cuma gününe kadar devam edeceÄŸini ve duruÅŸmalarÄ±n Sesli Görüntülü BiliÅŸim Sitemi ile yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha sonra kimlik tespitine geçildi. SanÄ±klardan 16'sÄ±nÄ±n ihraç edildiÄŸi, birinin sözleÅŸmesinin fes edildiÄŸi, diÄŸerlerinin ise açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°DDÄ°ANAMENÄ°N ÖZETÄ° OKUNDU

Daha sonra sanÄ±klardan, Hakan Erkol, Sertaç Kuytu, Ersan Gönül, Cengiz ÇalÄ±k ve Soytürk YÄ±ldÄ±z'Ä±n avukatlarÄ±, müvekkillerinin suçla alakalarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiler. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti. DuruÅŸma, Mahkeme BaÅŸkanÄ± Fikret Demir'in iddianameyi özetleyerek okumasÄ±yla devam etti.Öte yandan Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunun karÅŸÄ±sÄ±ndaki duruÅŸma salonuna gelmek isteyenler, jandarma ekiplerince oluÅŸturulan arama noktasÄ±nda kontrolden geçirildi. DuruÅŸma salonunun bulunduÄŸu binaya, Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince alÄ±nan karar gereÄŸince 20 ulusal, 5 yabancÄ± basÄ±n olmak üzere, her kurumdan 1 kiÅŸi alÄ±ndÄ±. 15 Temmuz DerneÄŸi Genel Sekreteri Orhan ÇaÄŸrÄ± Bekar da duruÅŸma salonu önünde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yargÄ±lama sonunda FETÖ mensubu sanÄ±klarÄ±n en aÄŸÄ±r cezayÄ± almasÄ±nÄ± beklediklerini ifade ederek, hainlerin ihanetlerinin bedelini hukuk önünde en aÄŸÄ±r ÅŸekilde aldÄ±klarÄ±na ÅŸahitlik etmek amacÄ±yla Silivri'ye geldiklerini söyledi.

CANLI YAYIN ARAÇLARI KURULDU

DavalarÄ± yakÄ±ndan takip edeceklerini dile getiren Bekar, ÅŸehit aileleri ve gaziler için müdahillik talebinde bulunacaklarÄ±nÄ± kaydetti. YerleÅŸkedeki büfelerin bulunduÄŸu alanda döviz açmak isteyen bazÄ± 15 Temmuz DerneÄŸi üyelerini jandarma ekipleri, bu alanda herhangi bir gösteriye izin verilmeyeceÄŸini belirterek, ikna etti. Dernek üyeleri de karara saygÄ± duyduklarÄ±nÄ± ifade ederek, dövizleri kaldÄ±rdÄ±. Bu arada FETÖ'nün darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Ä°stanbul'da yapÄ±lacak ilk duruÅŸmaya basÄ±n mensuplarÄ± yoÄŸun ilgi gösterirken, duruÅŸma salonu önüne çok sayÄ±da canlÄ± yayÄ±n aracÄ± kuruldu.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±sÄ± Evliya ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 59 sayfalÄ±k iddianamede, çeÅŸitli rütbelerde ve birimlerde görevli 29 sanÄ± polis yer alÄ±rken, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimi anlatÄ±lÄ±yor. Darbe teÅŸebbüsünü durdurmak için baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan olmak üzere üst düzey devlet yetkililerinin, FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütüne direnilmesi ve karÅŸÄ± konulmasÄ± ÅŸeklindeki çaÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bu çaÄŸrÄ±lara ve tüm ilgili amirlerin talimatlarÄ±na raÄŸmen, sanÄ±k polislerin ya göreve gelmedikleri ya da darbe giriÅŸimine direnen arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ve vatandaÅŸlarÄ± vazgeçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ifade ediliyor.

TALÄ°MATA KARÅžI GELMÄ°ÅžLERDÄ°

Ä°ddianamede, bazÄ± emniyet mensuplarÄ±nÄ±n örgüte yardÄ±m etmenin ötesinde, ülkenin geleceÄŸine ve yaptÄ±ÄŸÄ± göreve ihanet ettiÄŸine vurgu yapÄ±larak, "DoÄŸru zamanda doÄŸru yerde bulunan tek bir kiÅŸinin, dik bir duruÅŸun, yerinde söylenen cesur bir sözün ve hepsinden önemlisi doÄŸru ve yerinde kullanÄ±lan tek bir kurÅŸunun ülkenin kaderini çizdiÄŸi, kadÄ±nlarÄ±n kucaklarÄ±nda çocuklarÄ±yla kendilerini tanklara, bombalara siper ettiÄŸi, erkeklerin kendini tanklarÄ±n önüne attÄ±ÄŸÄ±, yaÅŸlÄ±sÄ± genci, kadÄ±nÄ± erkeÄŸi velhasÄ±l toplumun her kesiminden vatandaÅŸÄ±n yoksunluklar içinde adeta yalÄ±n el çÄ±plak ayak terör örgütüne kahramanlÄ±k ve direniÅŸ dersi verdiÄŸi bir ortamda, TSK dÄ±ÅŸÄ±nda devletin elindeki tek meÅŸru silahlÄ± güç olan emniyet teÅŸkilatÄ±na mensup bir kÄ±sÄ±m personelin, çeÅŸitli bahanelerle görev yerine gelmemek, terör örgütüne direnmemek, terör örgütüne direnen vatandaÅŸ ve kolluk görevlilerinin ÅŸevk ve cesaretini kÄ±rmak için mesaj, söz ve davranÄ±ÅŸlarÄ±yla bozgunculuk yapmak türü eylemlerde bulunmuÅŸlardÄ±r." ifadesine yer veriliyor.

SanÄ±klarÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n darbeci askerlere müdahale etmek için yardÄ±m isteklerine karÅŸÄ±lÄ±k vermedikleri gibi, polis memurlarÄ±na içeride kalÄ±p direnmeden teslim olmalarÄ± konusunda uyarÄ±da bulunduklarÄ± ifade edilen iddianamede, sanÄ±klarÄ±n bu ÅŸekilde terör örgütü lehine bozgunculuk yaptÄ±klarÄ± belirtiliyor. Ä°ddianamede, darbe giriÅŸimi gecesi Özel Harekat Müdürünün, saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± korumak üzere Huber KöÅŸkü'ne Özel Harekat timinin sevk edilmesini istediÄŸi kaydedilerek, HavacÄ±lÄ±k Åžube Müdürü Mehmet Kurt'un, sanÄ±k polis Ender KüçükaÄŸ ile pilot Mehmet BarÄ±ÅŸ AktaÅŸ'Ä± helikopterle Özel Harekat timini Huber KöÅŸkü'ne götürmek üzere görevlendirdiÄŸi ancak sanÄ±klarÄ±n "Özel HarekatçÄ±larÄ± oraya götürürsek bu darbeciler bizi asar." diyerek talimata karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor.Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n talimata uymamalarÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± korumak üzere çÄ±kan ekiplerin, helikopter yerine neredeyse tamamÄ± kapalÄ± olan karayoluyla Huber KöÅŸkü'ne gitmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±yor.

POLÄ°SLERÄ°N MESAJLARI

Ä°ddianamede, sanÄ±k polis Muhammet IÅŸÄ±k'Ä±n evinde yapÄ±lan aramalarda, kullandÄ±ÄŸÄ± cep telefonunda "Eagle" isimli haberleÅŸme programÄ± bulunduÄŸu ve burada "ABD'den haber; ErdoÄŸan'a darbe yapÄ±lacak." altÄ±nda da 15 Temmuz 2016 gününe ait takvim yapraÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±tlÄ± olduÄŸu belirtiliyor. Yine sanÄ±k polis memurlarÄ±ndan Ä°shak Erol, WhatsApp grubundan asker fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak "BunlarÄ±n anlamÄ±nÄ± biliyor musunuz, yarÄ±n kamuflajlarÄ± hazÄ±rlayÄ±n, yarÄ±n asker oluyoruz." ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ± kaydedilen iddianamede, sanÄ±k Eyüp Åžahin'in telefonunda FETÖ yöneticileri tarafÄ±ndan gönderildiÄŸi anlaÅŸÄ±lan ÅŸu mesaj yer alÄ±yor:

"Herkes arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yönlendirsin ve askerlerin müdahalesine yardÄ±mcÄ± olunmasÄ±nÄ± temin etsin. Direnmesinler, direnen emniyet güçlerine engel olsunlar. Özellikle Özel Harekat ve Çeviktekiler askere teslimiyet gösterin. Emniyetten gelen emirleri de yerine getirmeyin. Ankara'da kim varsa silahÄ±nÄ± alÄ±p direnen herkesi indirsin."