Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 13:20

Ä°stanbul Emniyeti'nden mafya babalarÄ±na operasyon


Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, mafya babalarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonda SarallarÄ±n diÄŸer 'Ã¶nemli ismi' Alattin Saral ile Åžahinler grubunun lideri Sedat Åžahin'e yakalama kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±.

Ä°stanbul Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nün Sarallar ve Åžahinler olarak bilinen suç örgütüne düzenlediÄŸi operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 oldu. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral'Ä±n da olduÄŸu öÄŸrenildi.

ÅžAHÄ°N VE SARAL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

SarallarÄ±n diÄŸer 'önemli ismi' Alattin Saral ile Åžahinler grubunun lideri Sedat Åžahin hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± olduÄŸu bildirildi.Operasyonda 38 silah ele geçirildi. CephaneliÄŸi andÄ±ran silah, mühimmat ve malzemeler Emniyet'te sergilendi.

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Ä°stanbullular PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ne dikkat

Meteorolojiden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

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