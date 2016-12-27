Ä°stanbul Emniyeti'nden mafya babalarÄ±na operasyon

Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, mafya babalarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonda SarallarÄ±n diÄŸer 'Ã¶nemli ismi' Alattin Saral ile Åžahinler grubunun lideri Sedat Åžahin'e yakalama kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±.

Ä°stanbul Organize Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nün Sarallar ve Åžahinler olarak bilinen suç örgütüne düzenlediÄŸi operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 45 oldu. GözaltÄ±na alÄ±nanlar arasÄ±nda Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral'Ä±n da olduÄŸu öÄŸrenildi.

ÅžAHÄ°N VE SARAL HAKKINDA YAKALAMA KARARI

SarallarÄ±n diÄŸer 'önemli ismi' Alattin Saral ile Åžahinler grubunun lideri Sedat Åžahin hakkÄ±nda da yakalama kararÄ± olduÄŸu bildirildi.Operasyonda 38 silah ele geçirildi. CephaneliÄŸi andÄ±ran silah, mühimmat ve malzemeler Emniyet'te sergilendi.