Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 18:04

Dikkat Meteoroloji il il uyarÄ±da bulundu

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ o illeri ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± uyardÄ±

Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ve Bingöl için kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, bölgenin yarÄ±ndan itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor.

YarÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Bingöl ve Tunceli’de kar, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'da karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, AdÄ±yaman’da ise yaÄŸmur ÅŸeklinde olmasÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n perÅŸembe ve cuma etkisini artÄ±rmasÄ± bekleniyor.YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle karayollarÄ±nda ulaÅŸÄ±mda aksamalar meydana gelebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

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