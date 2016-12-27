Skandal paylaÅŸÄ±mÄ± yapan o ÅŸahÄ±sla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Rize'de AtatÃ¼rk heykelinin sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yerde Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸan ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Edinilen bilgiye göre Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet MeydanÄ±’ndan taÅŸÄ±nan Atatürk heykelinin bulunduÄŸu platformun üzerine çÄ±karak Atatürk heykelini andÄ±ran bir duruÅŸ ile fotoÄŸraf çektirip bu fotoÄŸrafÄ± “aha yeni atanÄ±z” ÅŸeklinde sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸan M.K ve aynÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± kendisine ait sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸan A.B hakkÄ±nda Rize Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Atatürk aleyhinde iÅŸlenen suçlar kapsamÄ±nda “Atatürk’ün manevi hatÄ±rasÄ±na hakaret” suçlamasÄ± ile soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.M.K ve A.B soruÅŸturma üzerine gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma sürüyor.Öte yandan, konuyla ilgili olarak Rize Belediyesi’nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada fotoÄŸrafÄ± çekip paylaÅŸan kiÅŸilerin Rize Belediyesi personeli olmadÄ±klarÄ± belirtildi.