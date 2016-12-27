Neden sÄ±raya girdiklerini duyunca kanÄ±nÄ±z donacak

Adana'da bulunan Seyhan gÃ¶lÃ¼nde bulunan bir erkeÄŸe ait cesedi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek isteyen vatandaÅŸlar fotoÄŸraf Ã§ekmek iÃ§in sÄ±raya girdi

AlÄ±nan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dilberler Sekisi mevkisinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Seyhan BarajÄ± gölünde kÄ±yÄ±ya yakÄ±n yerde bir kiÅŸinin suda hareketsiz durduÄŸunu gördü.

Olay yerine sevk edilen Adana BüyükÅŸehir Belediyesi CAN-KUR ekiplerinin kÄ±yÄ±ya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin ölü olduÄŸu belirlendi.Cesedin olduÄŸu yerin çevresinde toplanan çok sayÄ±da vatandaÅŸ da olayÄ± cep telefonlarÄ±yla görüntüledi. Üzerinden nüfus cüzdanÄ± çÄ±kmayan 60'lÄ± yaÅŸlardaki erkeÄŸe ait ceset, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Adana Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.