Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 19:43

Gazi kÄ±zÄ± iÃ§in beleÅŸÃ§iler geldi diyen Halk otobÃ¼sÃ¼ biletÃ§isi iÅŸten kovuldu


Ankara'da Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ biletÃ§isinin, otobÃ¼se binen gazi kÄ±zÄ± iÃ§in "beleÅŸÃ§iler geldi" ÅŸeklinde rencide edici ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle biletÃ§i ve otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ iÅŸten Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

BaÅŸkentte bir özel halk otobüsü biletçisinin, araca binen bir gazi kÄ±zÄ±na yönelik "beleÅŸciler geldi" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Biletçinin rencide edici sözleriyle ilgili ÅŸikayet, "153 Mavi Masa" hattÄ±na iletildi. Ankara BüyükÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, EGO Genel MüdürlüÄŸü Otobüs Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Ceza Komisyonu, dün toplanarak, ÅŸikayete konu olan görüntüleri inceledi ve olayÄ±n gerçekliÄŸini tespit etti.

ÅžOFÖR VE BÄ°LETÇÄ° Ä°ÅžTEN ÇIKARILDI

Komisyon, Etlik-Balgat hattÄ±nda çalÄ±ÅŸan 263 No'lu özel halk otobüsüne, 2 gün süreyle "parka çekme" cezasÄ± verirken, otobüsün ÅŸoförü ve biletçisinin de iÅŸten çÄ±kartÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ceza Komisyonunda, ÅŸehit ve gazi yakÄ±nlarÄ± ile gazilere ücretsiz toplu taÅŸÄ±ma uygulamalarÄ±ndan dolayÄ± daha önce maruz kaldÄ±klarÄ± benzer rencide edici söz ve davranÄ±ÅŸlarla ilgili 153 Mavi Masa'ya yapÄ±lan ÅŸikayetler de deÄŸerlendirildi.

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