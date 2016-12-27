Cami avlusunda Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisini tecavÃ¼z eden zanlÄ± tutuklandÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'nde okuyan Ã¶ÄŸrenciyi takip eden zanlÄ±, kÄ±zÄ± caminin duvarÄ±ndan iterek bayÄ±lttÄ±. Cinsel saldÄ±rÄ±da bulunan zanlÄ±, polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ä°stanbul Üniversitesi'nde ERASMUS öÄŸrencisi olarak öÄŸrenim gören 22 yaÅŸÄ±ndaki A.Ç., olayÄ±n meydana geldiÄŸi gece Dere Sokak'taki bir kafede bir süre oturdu. Daha sonra kaldÄ±ÄŸÄ± yurda gitmek üzere saat 01.00'de kafeden ayrÄ±lan A.Ç.'nin yolu, MoÄŸolistan uyruklu T.B.E. tarafÄ±ndan kesildi.

DUVARDAN AÅžAÄžI Ä°TÄ°P DÜÅžÜRDÜ

Åžüpheli T.B.E., üniversiteli kÄ±zÄ±n yolunu kestikten sonra A.Ç.'yi bir caminin 2 metre yükseklikteki duvarÄ±ndan avluya itti.

BAYGIN KIZI SÜRÜKLEYÄ°P TECAVÜZ ETTÄ°

Yere düÅŸen A.Ç., düÅŸtüÄŸü cami avlusunda baygÄ±nlÄ±k geçirirken, saldÄ±rgan T.B.E., kÄ±zÄ± karanlÄ±k bir köÅŸeye sürükleyerek tecavüz etti. ZanlÄ±, olayÄ±n ardÄ±ndan kÄ±zÄ±n cep telefonunu da alarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

VÜCUNDA KIRIKLAR VARDI

Çevredeki vatandaÅŸlar, baygÄ±nlÄ±k geçiren ve cinsel saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.Ç. için bölgeye saÄŸlÄ±k ekibi ve polis çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸan A.Ç.'yi hastaneye sevk etti.

POLÄ°S KAMERADAN TESPÄ°T ETTÄ°

Ä°hbarÄ± alan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Gasp Büro AmirliÄŸi ekipleri, hemen soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. AltÄ± kilometrelik alanÄ± kapsayan çevredeki iÅŸyeri ve sokak kameralarÄ±nÄ± incelemeye alan polis, zanlÄ±nÄ±n olaydan sonraki hareketlerini tek tek takip etti. ZanlÄ±nÄ±n güvenlik kameralardan ikametini tespit eden polis, ÅŸüpheliyi evinde uyurken kÄ±skÄ±vrak yakaladÄ±.

Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Olay sÄ±rasÄ±nda gasp ettiÄŸi telefon ile birlikte yakalanan zanlÄ±, AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Gasp Büro AmirliÄŸi'nde sorguya alÄ±ndÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul'da bir tekstil firmasÄ±nda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen zanlÄ±nÄ±n, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiÄŸi kaydedildi. Sorgusu tamamlanan ÅŸüpheli T.B.E., adliyeye sevk edildi.