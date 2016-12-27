Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 19:58

Antalya'da jandarmaya ateÅŸ aÃ§an zanlÄ± adam Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§undan aranÄ±yormuÅŸ


Denizli'de kasten adam Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§undan Antalya'da da aranan kiÅŸinin uzman Ã§avuÅŸun ayaÄŸÄ±ndan yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Denizli'de kasten adam öldürme suçuna karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen A.Ç'nin, KonyaaltÄ± ilçesindeki AÅŸaÄŸÄ± Karaman Köyü'nde bulunduÄŸunu belirleyen ilçe jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, köye gitti. BoÅŸ bir arazide olduÄŸu tespit edilen A.Ç, kendisini gözaltÄ±na almak için gelen jandarma ekiplerine, silahla ateÅŸ etti. SaldÄ±rÄ±da bir uzman çavuÅŸ saÄŸ ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.

KAÇAN ZANLI Ä°ÇÄ°N ORMANLIK ALANDA ARAMA ÇALIÅžMALARI BAÅžLADI

YaralÄ± uzman çavuÅŸ, ekip arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaçan zanlÄ±yÄ± yakalamak için köyde ve çevresindeki ormanlÄ±k alanda arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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