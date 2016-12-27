Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 21:02

28 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ hangi illerde okullar tatil edildi

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Åžiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 28 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ bazÄ± illerde okullar tatil edildi

Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n (çarÅŸamba) için bir gün tatil edildi.

Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu bu 3 ilçede eÄŸitime de ara verildi. 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba günü üç ilçede okullarÄ±n tatil edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Bu bölgelerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gün boyu devam ettiÄŸi ve yüksek kesimlerde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir metreyi bulduÄŸu belirtildi.

KARAMAN

Karaman'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle il genelinde eÄŸitime yarÄ±n da (28 AralÄ±k ÇarÅŸamba) ara verildiÄŸi bildirildi. 

Konuyla ilgili olarak Karaman ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, devam eden yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla il genelindeki tüm okullarÄ±n yarÄ±n tatil edildiÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, ayrÄ±ca, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki hamile ve engelli personelin de yarÄ±n idari izinli sayÄ±lmalarÄ±nÄ±n uygun görüldüÄŸü kaydedildi.

KAHRAMANMARAÅž

KahramanmaraÅŸ'Ä±n Nurhak ilçesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yarÄ±n tüm okullar tatil edildi.

Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, Nurhak ilçesinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle tüm okullarda eÄŸitim öÄŸretime 28 AralÄ±k ÇarÅŸamba ara verildi.

 
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