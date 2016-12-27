Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/12/2016 21:09

Ä°stanbul 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼lecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 30 AralÄ±k Cuma gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Çatalca'da Karamandere Mahallesi, Karaman Dere Sokak, Müjde ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Münir Sokak, Müslim ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Müstesna Sokak, NakÄ±ÅŸ ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Karacaköy Merkez Mahallesi, Açelya ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Mustafa KemalpaÅŸa Caddesi, Ferah ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Karacaköy Caddesi, Rehber ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Narin Sokak ve civarÄ±nda 08.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. 

SarÄ±yer'de Kireçburnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, Akgül Sokak, Ülker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet Efendi ÇÄ±kmazÄ± Sokak, Sümbül Sokak, AkpÄ±nar Sokak, Akdeni?z Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00, AyazaÄŸa Mahallesi, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak ve civarÄ± ise 13.00-16.30 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak. 

Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide ÇÄ±kmazÄ± Sokak ve civarÄ±na 09.00-17.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilmeyecek. 

BayrampaÅŸa'da, Terazidere Mahallesi, Gürsoy Sokak, Rüya Sokak, Karaman Sokak, GüneÅŸ Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak ve civarÄ±nda 09.00-16.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak. 

Küçükçekmece'de, Fevzi Çakmak Mahallesi, 904. ÇÄ±kmaz Sokak, 2. Bülbül Sokak, 2. Fabrikalar Sokak, HalkalÄ± Caddesi, Ä°zmir Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6. YÄ±ldÄ±z Sokak ve civarÄ± 09.00-13.00 saatleri arasÄ±nda elektrik alamayacak. 

Esenyurt'ta, Atatürk Mahallesi, Akarsu Sokak, DaÄŸhan Sokak, SavaÅŸ Sokak ve civarÄ±nda 09.00-20.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak. 

Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü OSB Mahallesi, 4. Cadde, 5. Cadde ve civarÄ±na 15.00-19.00 saatleri arasÄ±nda elektrik verilemeyecek.

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