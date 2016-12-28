Ä°Ãœ MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin mÃ¼thiÅŸ iki buluÅŸu

Ä°stanbul Ãœniversitesi Bilimsel AraÅŸtÄ±rma Projesi Koordinasyon Birimi tarafÄ±ndan desteklenen ve Ä°stanbul Ãœniversitesi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi Kimya BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve Kimya MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyelerinin imza attÄ±ÄŸÄ± buluÅŸ bir Ã§ok alana hizmet edecek

Ä°Ü Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimya MühendisliÄŸi Bölümü ÖÄŸretim Üyeleri’nin büyük gayretler sonucunda hayata geçirilen iki buluÅŸ insanlÄ±k için önemli hizmetler verecek.

“Antibakteriyel acacia Senegal /Fe-silika nanobiyokompoziti” baÅŸlÄ±klÄ± patent, Ä°Ü Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyeleri Prof. Dr. Ayben KilislioÄŸlu, Doç. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ve Dr. AyÅŸen Kolan tarafÄ±ndan hayata geçirildi.

“Hastaneler ve daha bir çok alanda kullanÄ±lacak”

BuluÅŸ ekibinden Prof. Dr. Ayben KilislioÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Ä°stanbul Üniversitesi ÖÄŸretim Üyeleri olarak böyle bir baÅŸarÄ±ya imza atmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “ArtÄ±k bu buluÅŸun insanlÄ±ÄŸa faydalÄ± olmasÄ± aÅŸamasÄ±na geldik. Grubumuzda Yrd. Doç. Dr. Selcan KarakuÅŸ, Doç. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ile araÅŸtÄ±rmaya 2012 yÄ±lÄ±nda doktora öÄŸrencimiz AyÅŸen Kolan’nÄ±n tez çalÄ±ÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±k. SonrasÄ±nda hep beraber çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± zararlÄ± mikroorganizmalar üzerinde etkili antibakteriyel bir malzeme hazÄ±rlamak doÄŸrultusunda ilerledik. Burada hedefimiz, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için toksik olmayan, fakat zararlÄ± mikroorganizmalar için toksik etkili biyonano antibakteriyel toz malzeme üretmekti. Bu nedenle insan vücut metabolizmasÄ± içinde birikmeyen çok toksik olmayacak maddeler kullanarak bir ana yapÄ± hazÄ±rladÄ±k. Bu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yapÄ± son derece etkin bir antibakteriyel özellik sergiledi” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bu buluÅŸu yapÄ± malzemelerinde kullanma amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Prof. Dr. KilislioÄŸlu: “Bu malzeme oldukça yüksek sÄ±caklÄ±klara dayanabilen bir malzemeydi. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z buluÅŸ yapÄ± malzemelerinin içerisinde antibakteriyel özellik gösteriyor. BuluÅŸ hastaneler baÅŸta olmak üzere insanlarÄ±n toplu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerlerde fayda saÄŸlayacak bir malzeme haline geldi ve bu buluÅŸun ürün haline dönüÅŸmesi için son aÅŸamaya gelindi” dedi.

Yüksek teknolojiyi kullanmanÄ±n maliyeti yükselttiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Prof. Dr. KilislioÄŸlu, “Ä°leri teknoloji kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman maliyet çok yükseliyor. Bu bir yerde avantaj gibi görünüyor. Ama aslÄ±nda ileri teknolojiyi kullanmanÄ±n çok büyük bir dezavantajÄ± var, maliyeti çok arttÄ±rÄ±yor. Biz çalÄ±ÅŸmamÄ±zda, üniversitemizin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± olanaklarla geleneksel kimyasal yöntemleri kullanarak bu malzemeyi hazÄ±rladÄ±k. Fakat nano skalada oluÅŸturduÄŸumuz ürünümüz için, ileri teknoloji ölçüm tekniklerini kullandÄ±k ve malzemeyi karakterize ederek yapÄ±yÄ± ispatladÄ±k. Bu çalÄ±ÅŸma, 2015 yÄ±lÄ±nda impak faktörü oldukça yüksek SCI kapsamÄ±nda dergide yayÄ±nlandÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

HazÄ±rlanan malzemenin çok düÅŸük maliyetli olmasÄ±nÄ±n yararlarÄ±na deÄŸinen Prof. Dr. KilislioÄŸlu, “Prosedürü uygulama aÅŸamasÄ±nda ve oluÅŸturulan biyonano antibakteriyel ürünün düÅŸük bir maliyetle elde edildiÄŸi hesaplanmÄ±ÅŸtÄ±r. Çok etkin olduÄŸunu da biliyorsunuz. Bu bizim için aslÄ±nda çok önemli deÄŸildi; ama daha sonra ticarileÅŸmesi açÄ±sÄ±ndan ne kadar önemli olduÄŸunu anladÄ±k” dedi.

Prof. Dr. KilislioÄŸlu ayrÄ±ca hazÄ±rlanan malzemenin “Escherichia coli” isimli baktelerin içerisinde bir baÅŸka bakterinin daha oluÅŸmasÄ±nÄ± engellediÄŸini veya var olan bakterinin ölmesine sebep olduÄŸunu sözlerine ekleyerek, “Escherichia coli, okul yemekhanelerinden tutun da hastanelere kadar her yerde karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kabiliyor. Malzemenin de bu bakteri üzerinde etkili olmasÄ± çok memnun edici bir sonuç. Sonuçta bu bakterinin oluÅŸmasÄ±nÄ± engelliyor ya da var olan bakterinin ölmesine sebep oluyor” dedi.

“Yüksek sÄ±caklÄ±ÄŸa oldukça dayanÄ±klÄ±”

BuluÅŸun ürün haline dönüÅŸmesi noktasÄ±nda EczacÄ±baÅŸÄ±’nda da çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸimi vurgulayan Doç. Dr. Tuba ÅžiÅŸmanoÄŸlu ise malzemenin yüksek sÄ±caklÄ±ÄŸa oldukça dayanaklÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, “SÄ±rlama sÄ±rasÄ±nda 1200-1250 dereceye kadar çÄ±kÄ±lÄ±yor. Bizim ürettiÄŸimiz malzeme ise oldukça dayanaklÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

BuluÅŸun yararlarÄ±na deÄŸinen Doç. Dr. ÅžiÅŸmanoÄŸlu, “Nanokompozit malzeme üretilmesi sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan tüm kimyasallar piyasada çokça ve ucuz bulunuyor. AyrÄ±ca hem iÅŸ güvenliÄŸi ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda, hem de risk deÄŸerlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda en az tehlike içerdiÄŸini tespit ettik. Bu buluÅŸun olasÄ± kullanÄ±m alanlarÄ± seramik, boya, ahÅŸap sanayi, mutfak, banyo malzemeleri, hastane ve yoÄŸun bakÄ±m malzemeleridir. Malzememiz oldukça dayanaklÄ±. Bu yüzden bizim için de çok kÄ±ymetli bir çalÄ±ÅŸma. Üniversitemiz için de büyük bir baÅŸarÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

“Fotokatalitik Yöntemle Yüksek Seçimlilikte Benzaldehit Üretimi” baÅŸlÄ±klÄ± buluÅŸ ise, Ä°Ü Mühendislik Fakültesi Kimya MühendisliÄŸi Bölümü Proses ve Reaktör TasarÄ±mÄ± Ana Bilim DalÄ± ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Gülin Selda Pozan Soylu tarafÄ±ndan hayata geçirildi.

“FarklÄ± bir çok alanda kullanÄ±lacak”

Prof. Dr. Gülin Selda Pozan Soylu 2013-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yüksek lisans öÄŸrencisi Eda SÄ±nÄ±rtaÅŸ ile birlikte yürüttükleri çalÄ±ÅŸmanÄ±n patent ile sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “ÇalÄ±ÅŸmamÄ±z, ticari öneme sahip olan benzaldehit üretimi konulu. Benzaldehit; kozmetik, parfümeri, ilaç ve boya endüstrisinde önemli bir uygulama alanÄ±na sahip. AmacÄ±mÄ±z, diÄŸer klasik yöntemlerden farklÄ± olarak daha kÄ±sa sürede daha yüksek seçimlilik ve verimde benzaldehit üretimi yapmak. Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süre içerisinde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nano boyutta katalizörler ile 15 dakika gibi kÄ±sa bir süre içerisinde reaksiyonu yüksek seçimlilik ve %100 verimle tamamlandÄ±” dedi.

ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n iki önemli boyutu olduÄŸunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Soylu, “ÇalÄ±ÅŸmamÄ±zda iki önemli nokta ucuz baÅŸlangÄ±ç malzemeleriyle ve basit yöntemlerle katalizör sentezlemek ve uygun reaksiyon ortamÄ±nda yüksek seçimlilikte benzaldehit elde etmekti. Ä°kisini de baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rdÄ±k. Basit yöntemlerle katalizörü sentezleyip zirkonyumdioksit ile titanyumdioksit ikili kompozit karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± hazÄ±rlayÄ±p klasik yöntemlerden farklÄ± olarak fotooksidasyon yöntemi gibi yeÅŸil kimyayÄ± konu alan bir yöntemle reaksiyonumuzu baÅŸarÄ±yla sonuçlandÄ±rdÄ±k. Bu baÄŸlamda, patentimiz incelemeli patent olarak tescillendi ve özellikle reaksiyonun kÄ±sa sürede tamamlanmasÄ± literatürdeki diÄŸer çalÄ±ÅŸmalara da Ä±ÅŸÄ±k tuttu. Daha uzun reaksiyon sürelerinde gerçekleÅŸen reaksiyonlara alternatif bir yöntem oldu. Bu buluÅŸun, Ä°stanbul Üniversitesi bünyesinde ticari olarak uygulama bulmasÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam etmekteyiz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.