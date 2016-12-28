Belediye BaÅŸkanÄ± o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sonrasÄ±nda Ã§ileden Ã§Ä±ktÄ±

Manisa'da Yunusemre Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Mehmet Ã‡erÃ§i Ã¶zel bir internet eriÅŸim firmasÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n ÅŸehre dÃ¶ÅŸenmeye baÅŸlanan fiber kablolar nedeniyle kazÄ±lan cadde ve sokaklarÄ±n son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda sinirlerine hakim olamadÄ±

Manisa’da kÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte merkez ilçeler Yunusemre ve Åžehzadeler’de bir internet eriÅŸim firmasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan fiber altyapÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± tepkiye neden oldu. Yunusemre Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Mehmet Çerçi, Merkezefendi Mahallesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemelerde gördükleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok oldu.

'PATRONUNA SÖYLE'

Cadde, sokak ve kaldÄ±rÄ±mlarÄ±n kendilerinden izin alÄ±nmadan kazÄ±lmasÄ±na kÄ±zan ve vatandaÅŸlarÄ±n ÅŸikayetlerini dinleyen BaÅŸkan Çerçi, kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapan firma yetkilileri ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla sözlü tartÄ±ÅŸmaya girdi. Milletin parasÄ±nÄ± kimsenin hoyratça savurmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan BaÅŸkan Çerçi, “Yol benim, ben sana izin vermiyorum, patronuna da söyle. BüyükÅŸehir kendi yollarÄ±na versin izni. Siz çalÄ±ÅŸmanÄ±zÄ± yapÄ±p gideceksiniz. Sonra ne olacak? Yunusemre Belediyesi gelsin, tekrar bunlarÄ± düzeltsin, yapsÄ±n, kaldÄ±rÄ±mlarÄ± düzeltsin. Milletin parasÄ±nÄ± harcasÄ±n. Benimle boÅŸuna tartÄ±ÅŸmayÄ±n. Dosyalar hazÄ±rladÄ±m. Ben kamu otoritesiyim burada. Devleti temsil ediyorum, halkÄ± temsil ediyorum anladÄ±n mÄ±?” dedi.

ÇALIÅžANLARLA TARTIÅžTI

Firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan birisinin, “Sen de halkÄ±n oyuyla gelmiÅŸsen biz de halkÄ±z. Buraya hizmet getiriyoruz” ÅŸeklinde cevap vermesine sinirlenen BaÅŸkan Çerçi, “Sen ticari bir iÅŸ yapÄ±yorsun. Halk burada oturanlar. GetirdiÄŸiniz hizmeti parayla getiriyorsunuz, bedava mÄ± getiriyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Firma yetkilisi ise kazÄ± izinlerini Manisa BüyükÅŸehir Belediyesinden aldÄ±klarÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸmanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± sokak ve caddelerde hem asfalt attÄ±klarÄ±nÄ± hem de kaldÄ±rÄ±mlarÄ± yenilediklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaÅŸ da yapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± apartmanÄ±n elektrik kablolarÄ±nÄ±n kesildiÄŸini ve elektriksiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek, “Sabah kazÄ± yaparken elektrik kablolarÄ±nÄ± koparmÄ±ÅŸlar. Benim evde 3 günlük bebeÄŸim var. DoÄŸalgazÄ±m çalÄ±ÅŸmÄ±yor” diye tepkisini ortaya koydu.

YapÄ±lan kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle öÄŸrencileri almakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± ve trafiÄŸin adeta felç olduÄŸunu kaydeden bir öÄŸrenci servisi ÅŸoförü ise tepkisini ÅŸöyle dile getirdi: “Ellerinden gelen bütün zorluklarÄ± bize çÄ±karÄ±yorlar. YazÄ±k günah. Trafik çevirip bize ceza yazÄ±yor.” Bu arada kazÄ±lan yollar ve kaldÄ±rÄ±mlar nedeniyle engelli vatandaÅŸlarÄ±n da zorluk çektiÄŸi görülürken, görme engelli bir vatandaÅŸ çevredekilerin yardÄ±mÄ±yla kazÄ± yapÄ±lan caddeden gitmek istediÄŸi yöne doÄŸru götürüldü.