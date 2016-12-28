Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 06:59

Turizm cenneti Ã‡eÅŸme iÃ§in korkutan haber

Ã§eÅŸme turizm

Turizm cenneti Ã‡eÅŸme'de kayalÄ±klara oturan gemiden denize sÄ±zan yaklaÅŸÄ±k 50 ton yakÄ±tÄ± temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri, en çok PaÅŸalimanÄ±’nÄ± etkileyen yakÄ±tÄ± temizlemek için canla baÅŸla çabalÄ±yor.Habertürk'te yer alan habere göre, çevre faciasÄ±na neden olan kaza Ege Bölgesi Sanayi OdasÄ± (EBSO) meclis toplantÄ±sÄ±nda da gündeme geldi. EBSO üyesi emekli deniz subayÄ± Nedim Anbar, yakÄ±tÄ±n körfeze yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gemi kaptanÄ±nÄ±n görev yerini terk edip otomatik pilota baÄŸlamÄ±ÅŸ olabileceÄŸini savunan Anbar, “BalÄ±kçÄ±lar, geminin kayalÄ±klara gittiÄŸini görünce uyarmak için el kol iÅŸareti yapmÄ±ÅŸlar ama rota deÄŸiÅŸmemiÅŸ. Åžahsi kanaatim; kaptanÄ±n gemiyi otomatik pilota alÄ±p görev yerini terk etmesi kazaya neden oldu” dedi.

Kazaya çok geç müdahale edildiÄŸini de savunan Anbar “Yetkililer, denizin 2 ayda temizleneceÄŸini söylüyor. Belki yüzey temizlenir ama zeminin bu kadar kÄ±sa sürede temizlemesi mümkün deÄŸil. ÇeÅŸme’de turizm çok olumsuz etkilenecektir” diye konuÅŸtu.

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