Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/12/2016 07:07

4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna antibiyotik yerine bÃ¶brek ilacÄ± iÃ§irdi

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Edirneâ€™nin KeÅŸan Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸanan olayda bir anne 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna antibiyotik yerine yanlÄ±ÅŸlÄ±kla bÃ¶cek ilacÄ± iÃ§irdi ve Ã§ocuk tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±

Olay, ilçeye baÄŸlÄ± YukarÄ± Zaferiye Mahallesi’nde meydana geldi. E.S., hastalanan oÄŸlu S.S.’ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçlarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rarak S.S.’ye yanlÄ±ÅŸlÄ±kla böcek ilacÄ± içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldÄ±rÄ±larak, tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. S.S.’nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sürüyor.

 
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