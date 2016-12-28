DiyarbakÄ±r'da bulunan Ezidi kampÄ± boÅŸaltÄ±lacak mÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'in katliamÄ±na maruz kalan Ezidilerin bir kÄ±smÄ± TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸmiÅŸti. Åžimdilerde DiyarbakÄ±r'da bulunan ve Ezidilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kampÄ±n boÅŸalacaÄŸÄ±na dair haberler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'a yaklaÅŸÄ±k 7 bin Ezidi geldi ancak 2,5 yÄ±l içinde bu sayÄ± çok azaldÄ±. Avrupa'ya gidenler ve Irak Kürdistan Özerk Bölgesi'ne dönenler oldu.

Åžimdi DiyarbakÄ±r'daki FidanlÄ±k KampÄ±'nda kalan Ezidiler için gerekli harcamalar 2,5 yÄ±l boyunca DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir ve YeniÅŸehir Belediyeleri ile kentteki çeÅŸitli sivil toplum örgütlerinin desteÄŸiyle saÄŸlandÄ±.

YeniÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Selim KurbanoÄŸlu'nun 7 AralÄ±k'ta tutuklanmasÄ±ndan sonra, ilçe kaymakamÄ± belediyeye kayyum olarak atandÄ±. Bu deÄŸiÅŸiklik FidanlÄ±k KampÄ±'nÄ±n geleceÄŸini de belirsizliÄŸe itti ve kampÄ±n boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ± yönünde iddialar ortaya atÄ±ldÄ±.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca, kampÄ±n boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taÅŸÄ±dÄ±.

'Kamp, bir hafta önce AFAD'a devredildi'

GeliÅŸmeleri öÄŸrenmek üzere YeniÅŸehir'deki FidanlÄ±k KampÄ±'na gittik. Sakinleri ve eski çalÄ±ÅŸanlarÄ± kampÄ±n bir hafta önce BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na (AFAD) devredildiÄŸi söylediler.

Ancak hem kapÄ±daki görevliler hem de kamp alanÄ±ndaki AFAD yetkilileri, gazetecilerin kampta çekim, röportaj yapmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu söyleyerek içeri girmemize izin vermediler.

KampÄ±n geleceÄŸiyle ilgili olarak bilgi sahibi olmadÄ±klarÄ±nÄ± ve demeç vermelerinin yasak olduÄŸunu da eklediler.

Biz de bir kamp sakininden kapÄ±da demeç almak istedik. Ancak kapÄ±daki güvenlik görevlisi müdahale etti ve yaÅŸlÄ± adamÄ±n konuÅŸmasÄ±na izin vermedi.

Kamptan ÅŸehir merkezine giden sakinlerin bir bölümü konuÅŸmaya çekinirken, sorunlarÄ±na çözüm bulunmasÄ± için gazetecilere konuÅŸan Ezidiler de oldu.

'HerÅŸey yetkililerin elinde'

Bu kiÅŸilerden Ferhan Çerkan, zorlu kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda hiçbir yere gitmek istemediklerini söyleyerek, 'dertlerine derman bulunmasÄ±nÄ±' istedi:

"Biz de ne olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. HerÅŸey yetkililerin elinde. Git deseler gidecez. Kal deseler kalacaÄŸÄ±z."

Gönlü kalmaktan yana olan Ferhan Çerkan, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Yerimiz güzel ve buraya alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Ama kampÄ±n geleceÄŸinin belirsiz olduÄŸunu, burdan ayrÄ±lmamÄ±z gerektiÄŸini söylüyorlar. Kamp sakinleri burda kalmak istiyor. Ama buranÄ±n fiziki koÅŸullarÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Biz, burda kalmak ve BM mülteci statüsüsüne geçmek istiyoruz. Åžengal'de savaÅŸ devam ediyor, dönemiyoruz. EÄŸer kimlik verirlerse Avrupa'ya geçebilme ÅŸansÄ±mÄ±z olur belki."

'AFAD, 1 Ocak'a kadar mühlet verdi'

KampÄ±n bir diÄŸer sakini KasÄ±m ise bir hafta önce AFAD yetkililerinin kamptan ayrÄ±lmalarÄ± için kendilerine 1 Ocak'a kadar süre verdiklerini söyledi:

"DiÄŸer kamplarÄ±n koÅŸullarÄ± burdakinden iyi diyorlar ama geldiÄŸimizden beri burdayÄ±z ve burasÄ± yuvamÄ±z gibi oldu. 1 Ocak'a kadar çÄ±kmamÄ±z gerekiyor. DiÄŸer kamplarÄ± bilmiyoruz. AyrÄ±ca bize kimlik verilmediÄŸi için ne doktora gidebiliyoruz ne resmi iÅŸlem yapabiliyoruz, ne ikamet belgesi alabiliyoruz. EÄŸer yasal bir statümüz olmazsa ne bu kamp ne de bir baÅŸka kamp bize derman olmaz, mecbur baÅŸka devletlere gitmenin yollarÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z."

'GeleceÄŸimiz belirsiz'

Kamp alanÄ±ndan ayrÄ±lmak üzereyken birkaç kamp sakini demir parmaklÄ±klÄ± kapÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bize seslenerek konuÅŸmak istediklerini söylediler.

Ä°lyas KasÄ±m da kamptan ayrÄ±lmak istemeyenlerden. KÄ±zÄ±nÄ±n ailesiyle bireber 14 kiÅŸi kampta kalÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. 2,5 yÄ±ldÄ±r kampta huzurlu olduklarÄ±nÄ± söyleyen Ä°lyas, 1 Ocak'tan sonra baÅŸka kamplara daÄŸÄ±tÄ±lacaklarÄ± haberinin herkesi huzursuz ettiÄŸini anlattÄ±:

"EÄŸer bizi zorla çÄ±karmazlarsa gitmeyeceÄŸiz, biz burda eÅŸ dost tanÄ±dÄ±klar arasÄ±ndayÄ±z. Her birimizi ayrÄ± ayrÄ± kamplara daÄŸÄ±tacaklar, geleceÄŸimiz belirsiz.

"1 Ocak'tan sonra bize ne yiyecek, ne elektrik, ne su, hiçbir ÅŸey vermeyeceklermiÅŸ. Gitmek istemiyoruz ama görünen o ki bizi mecbur bÄ±rakacaklar."

'KÄ±ÅŸÄ± burada geçirmemize izin verseler bari'

Kamptan ayrÄ±lmak istemeyenlerden biri de, "Bu kÄ±ÅŸta kÄ±yamette bizi yerimizden ediyorlar" diyen Halef Simko.

"Ne kimlik ne ikamet, hiçbir ÅŸeyimiz yok. KuÅŸlar misali bu kampa yavrularÄ±mÄ±z için sÄ±cak birer yuva yaptÄ±k" ifadelerini kullanan Simko, "Bu kÄ±ÅŸ kÄ±yamette daha baÅŸka nereye yuva kurabiliriz ki?" diye sordu ve ekledi:

"KÄ±ÅŸÄ± burada geçirmemize izin verseler bari. Zaten zindan gibi bir hayat yaÅŸÄ±yoruz ama en azÄ±ndan bu zindana alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k. Hükümetten tek ricamÄ±z, kÄ±ÅŸÄ± bu kampta geçirmemize izin vermeleri, bir de mülteci kimliÄŸi versinler bize."

GörüÅŸtüÄŸümüz bazÄ± kiÅŸiler, kamptan birkaç kiÅŸinin, kendilerine önerilen diÄŸer kamplarÄ±n durumunu gözleriyle görmek üzere bölgede bulunan AFAD kamplarÄ±na götürüldüklerini anlattÄ±lar.

HDP milletvekili Uca'dan 12 maddelik soru önergesi

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Feleknas Uca, bu hafta BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle TBMM'ye 12 maddelik soru önergesi verdi.

Birgün gazetesinin haberine göre önergedeki bazÄ± sorular ÅŸöyle:

"AFAD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n FidanlÄ±k KampÄ±'nÄ± ziyaret ederek bu kampÄ±n kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve burada kalan Ezidilerin AFAD'a baÄŸlÄ± farklÄ± kamplara gönderileceÄŸini söylediÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur?"

"Bu iddialar doÄŸru ise 1029 Ezidi'nin kaldÄ±ÄŸÄ± kamp ne amaçla kapatÄ±lmak istenmektedir?"

"FidanlÄ±k KampÄ±'nÄ±n AFAD'a baÄŸlanmasÄ±nÄ±n gerekçesi nedir?

"FidanlÄ±k KampÄ±'nda kalan Ezidilerin, AFAD'a baÄŸlÄ± hangi kamplara gönderilmesi planlanmaktadÄ±r? Midyat, Nusaybin, KahramanmaraÅŸ, Antep ya da Malatya kamplarÄ±na gönderileceÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mudur? Bu iddialar doÄŸru ise Ezidiler için yeni bir kamp mÄ± inÅŸa edilecek, yoksa Ezidiler Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ile aynÄ± kampta mÄ± kalacak?

"YeniÅŸehir Belediyesi'ne atanan kayyumun (YeniÅŸehir KaymakamÄ± Mehmet Özel) Ezidilerin kaldÄ±ÄŸÄ± FidanlÄ±k KampÄ±'na baÅŸkan olarak atandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± doÄŸru mudur? Bu iddialar doÄŸru ise bu karar hangi gerekçe ile alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?"

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Uca, bu sorularÄ±yla birlikte, Mehmet Özel'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda beÅŸ kiÅŸilik geçici bir kamp koordinasyon kurulu oluÅŸturulduÄŸunu da iddia etmiÅŸti.

DiyarbakÄ±r AFAD Ä°l Müdürü: Öyle bir yetki devralmadÄ±m

Hem kamp sakinlerinin hem de Feleknas Uca'nÄ±n iddialarÄ± ile ilgili görüÅŸ almak üzere YeniÅŸehir KaymakamÄ± Mehmet Özel ile görüÅŸmek istedik ancak kendisiyle telefonla iletiÅŸim saÄŸlayamadÄ±k.

Telefonla ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z DiyarbakÄ±r AFAD Ä°l Müdürü Åžükrü Kikizade ise Uca'nÄ±n açÄ±klamasÄ±yla ilgili haberi okuduÄŸunu, iddialarÄ±n muhatabÄ±nÄ±n kendisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Åžükrü Kikizade, HDP milletvekili Uca'nÄ±n 'kampÄ±n AFAD'a baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±' iddiasÄ± ile ilgili olarak ise "Böyle bir ÅŸey yok, öyle bir yetki devralmadÄ±m. Ben kampa insani bir ziyaret yaptÄ±m ve iddia edilen konuyla ilgili açÄ±klamam olmadÄ±. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±z, soru önergesine gereken cevabÄ± verecektir. Kamp bizim deÄŸil, YeniÅŸehir Belediyesi sÄ±nÄ±rÄ±nda" dedi.