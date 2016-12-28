Valilik duyurdu PKK'ya yÃ¶nelik dev operasyon nedeniyle yasaklandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice, Hazro ve KocakÃ¶y ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 11 kÃ¶yde dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Sabah saat 05.00'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na iliÅŸkin DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan konuyla iliÅŸkin olarak ÅŸu açÄ±klamalara yer verildi:

"Ä°limiz Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen BTÖ mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir.

"SABAH 05.00'DA BAÅžLADI"

Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde ( Lice Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; KayacÄ±k Köyü, Ortaç Köyü, Yalaza Köyü, BaÄŸlan Köyü, Çavundur Köyü, Dolunay Köyü ve Kabakaya Köyü, Hazro Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; Çitlibahçe Köyü, SarÄ±erik Köyü ve Ormankaya Köyü ile Kocaköy Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; Boyunlu Köyü) 28 AralÄ±k 2016 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaktÄ±r.

"BÄ°TÄ°M SÜRESÄ° DUYURULACAKTIR"

Söz konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r."