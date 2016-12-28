Ä°stanbul iÃ§in kritik uyarÄ±

Meteoroloji yetkililerinden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da 3 gÃ¼n boyunca sÃ¼recek ÅŸiddetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Meteoroloji Analiz ve Tahminler Åžube Müdürü Ahmet Uçar, Ä°stanbul’un yeni yÄ±la kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda gireceÄŸi bilgisini vererek; “Son tahminlere göre Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava Ä°stanbul’u da etkisi altÄ±na alacak. Kent genelinde PerÅŸembe gününden itibaren 3 gün süreyle kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekliyoruz. BeklediÄŸimiz kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, PerÅŸembe Sabah saatlerinde kendini gösterecek ve Cuma, Cumartesi aralÄ±klarla devam edecek. Ä°stanbul’da ortalama kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 100 metre ve üzerindeki bölgelerde 10 santimetreyi geçmesini tahmin ediyoruz. Özellikle esenler, Arnavutköy, Aydos, AlemdaÄŸ gibi bölgelerde kar kalÄ±nlÄ±klarÄ± 15-20 santimetreye ulaÅŸabilir. Sahil kesimlerinde ise yoÄŸun kar kalÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±nÄ± beklemiyoruz. PerÅŸembe, Cuma, Cumartesi günleri megakent genelinde gündüz 1-2 derece olmasÄ±nÄ± beklediÄŸimiz sÄ±caklÄ±k deÄŸerlerinin, akÅŸam ve gece saatlerinde sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na düÅŸmesini öngörüyoruz. Özellikle sürücülerin dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yoruz.”