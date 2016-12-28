TSK 44 DAEÅž'linin daha etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 127. gÃ¼nÃ¼nde 44 DAEÅž'linin daha Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda El Bab'da 44 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 117 teröristin yaralandÄ±ÄŸÄ± harekat sÄ±rasÄ±nda örgüte ait bombalÄ± bir araç imha edildi.

127. GÜN OLAYLARI DUYURULDU

TSK, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadÄ±yla; 24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 127'nci gününde 28 AralÄ±k 2016 saat 07.00'ye kadar meydana gelen geliÅŸmelerle ilgili açÄ±klama yaptÄ±.

"44 DEAÅž'LI ÖLDÜRÜLDÜ"

Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, karadan saÄŸlanan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile El Bab'Ä±n ele geçirilmesine yönelik harekatÄ±n baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸinin belirtildiÄŸi açÄ±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:"AteÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile yapÄ±lan atÄ±ÅŸlar sonucu 44 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸ, 117 DEAÅž terör örgütü mensubu yaralanmÄ±ÅŸ, DEAÅž terör örgütüne ait 1 bombalÄ± araç imha edilmiÅŸtir. Gün içerisinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda 7 muhalif yaralanmÄ±ÅŸ, destek saÄŸlayan unsurlarÄ±mÄ±zda herhangi bir zayiat meydana gelmemiÅŸtir.

"154 HEDEF ATEÅž ALTINA ALINDI"

Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 154 DEAÅž terör örgütü hedefi ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ±yla ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak teröristler baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ±nÄ±n bir bölümü kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸtir.

"5 EYP ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°"

DEAÅž terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timlerimiz tarafÄ±ndan 5 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edilmiÅŸ, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne kadar, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 2 bin 392 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 42 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir."