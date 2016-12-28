Ä°stabul'a bir dev proje daha, araÃ§lar iÃ§in deÄŸil bu sefer bisikletliler iÃ§in

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi projelerden biri olan "Ä°stanbul BoÄŸaziÃ§i BulvarÄ±" iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlÄ±yor.

Ä°stanbul'un iki yakasÄ±nÄ± altÄ±ncÄ± kez birbirine baÄŸlayacak, Üsküdar-KabataÅŸ arasÄ±nda iki kilometre uzunluÄŸundaki yayalarÄ±n ve bisikletlilerin geçeceÄŸi "Ä°stanbul BoÄŸaziçi BulvarÄ±" için sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±.

USTALIK DÖNEMÄ° VAADÄ°

Proje, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n, ustalÄ±k dönemi vaatlerinden biriydi. Ä°BB ÅŸirketlerinden BÄ°MTAÅž, "Taahhüt AltÄ±nda Bulunan KabataÅŸ-Üsküdar ArasÄ± BoÄŸaz GeçiÅŸ Yaya Tüneli Deniz ve Kara SondajlarÄ±nÄ±n YapÄ±lmasÄ± Hizmet AlÄ±m Ä°ÅŸi" adÄ± altÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sondaj ihalesini, merkezi Ankara'da bulunan Envy Enerji ve Çevre YatÄ±rÄ±mlarÄ± AÅž, 7 milyon 500 bin liraya üstlendi.

2019 YILINDA HAYATA GEÇECEK

13 AralÄ±k'ta sözleÅŸme imzalayan ÅŸirket, sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± 12 Mart 2017'ye kadar tamamlayacak. Envy Enerji firmasÄ±nÄ±n, "A" grubu hisselerinin tamamÄ±nÄ± geçtiÄŸimiz haziran ayÄ±nda, FransÄ±z firma Assystem SA satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. "B" grubu hisselerinin çoÄŸunluÄŸu ise Osman Selçuk YahÅŸi'ye ait. Kadir TopbaÅŸ'Ä±n 2019 yÄ±lÄ±nda sona erecek üçüncü dönemi bitene kadar hayata geçirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±, denizin 20 metre altÄ±ndan geçecek iki katlÄ± yaya tünelinin üst katÄ±ndan yayalar ve bisikletliler geçecek.Alt katÄ±ndan ise lastik tekerlekli, elektrikli araçlar yolcu taÅŸÄ±yacak.